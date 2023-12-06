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ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Tespit Komisyonu öncesi son zirve! Beştepe’de asgari ücreti masaya yatıracaklar: Kabine Toplantısı öncesi çok net Ocak zammı tablosu

06.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Asgari ücretliye zam için geri sayım başladı. 11 Aralık’ta bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komistonu ilk toplantısı öncesi kritik Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de asgari ücrette zam konusu da masaya yatırılacak. Peki asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz yeni asgari ücret hesaplaması için tabloyu karşısına aldı. Net-brüt asgari ücret ile işverene maliyet için tek tek rakamları açıkladı. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Tespit Komisyonu öncesi son zirve! Beştepe’de asgari ücreti masaya yatıracaklar: Kabine Toplantısı öncesi çok net Ocak zammı tablosu

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak. Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TAKVİMİ BELİRLEYECEK

Enflasyon rakamları milyonlarca asgari ücret zammı için referans olacak. Milyonlarca işçi ve işveren ise gözünü 11 Aralık Pazartesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına çevirdi. Komisyon ay sonuna kadar sürecek görüşmelerde. ‘Asgari ücret ne kadar olacak’ sorusuna yanıt aramak için yoğun bir mesai harcayacak.
İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek.

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5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 33’Ü AŞTI

TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık zam oranı kesinleşti. enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 33,36 olarak hesaplandı. Şimdi yeni asgari ücret için sadece bir adım kaldı. 3 Ocak 2024’te açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile de asgari ücret net zamlı rakamı için sınır çizilecek.

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6 AYLIK ENFLASYON HESABI

Asgari ücretler için formüller de Ocak zammı dönemi yaklaşırken ortaya çıktı. CNN’e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz asgari ücrette zam oranlarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Uzman isimtahtanın başına geçti, asgari ücret hesaplaması yaparak tek tek ihtimalleri sıraladı.

“Geçmiş dönemde asgari ücret oranlarına baktığımızda enflasyon üzerinde zam geldiğini söyleyebiliyoruz” diyen Emin Yılmaz, “Ocak’tan Haziran’a kadar enflasyon verisi 19,77 çıkmıştı. Ama asgari ücrette zam yüzde 34’e çıkmıştı. Net asgari ücret 8.506 liradan 11.402 liraya yükselmişti. Şu an Temmuz ile Kasım ayı arasındaki enflasyon verimiz yüzde 33,36 olarak hesaplandı. Bu da rakamsal ifade ile 11.402 liradan 15.237 liraya yükseliyor. Aralık ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verisi var. Buna göre Aralık enflasyonunun 3,57 çıkması muhtemel” ifadelerini kullandı.

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MERKEZ BANKASI’NDAN TAHMİN

Asgari ücrete zam formüllerini de paylaşan uzman isim, “Asgari ücret 2024 rakamları için Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta enflasyon rakamlarının altında olmayacağını belirtiyor. Biz de buradaki enflasyonu referans alıp şu an ki portreyi çıkarabiliyoruz. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 65. Büyük ihtimalle de buradaki tahmin tutacak. O zaman da 6 aylık enflasyon Temmuz ile Aralık arasında yüzde 38 olması muhtemel” diyerek yeni asgari ücret hesaplama tablosundaki ihtimalleri paylaştı.

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REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

2023 yılında net asgari ücret 11.402, brüt asgari ücret 13.414 TL. Asgari ücretin işverene maliyeti 15.762 TL. Zammın yüzde 40 ila 50 arasında gelebileceğini dile getiren uzman isim, “6 aylık enflasyona bir de refah payı eklentisi olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla da bu rakamın yüzde 40-50 bandında olması muhtemel gözüküyor” dedi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle üç iştişare, bir karar olmak üzere dört toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. İlk iki toplantı sonrası uzlaşma sağlanmazsa taraflar üçüncü toplantı için karar alacak.

TÜRK LİRASI (388)

Bu toplantı sonrası tüm rakamlar masaya yatırılacak. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet burada belirleyici olarak ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
Aralık ayının son haftasında dördüncü toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek.


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