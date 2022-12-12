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Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak! İkinci toplantı öncesi son açıklama: 'Ciddi bir iyileştirmeyle belirlemek gerekiyor'

12.12.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın bitmesine sayılı günler kala işçi ve işverenin gözü asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret için ilk toplantı yapılmıştı. Asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. İkinci toplantı öncesi işçiler adına son açıklama, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan geldi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak! İkinci toplantı öncesi son açıklama: 'Ciddi bir iyileştirmeyle belirlemek gerekiyor'

Son dakika: 'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Milyonlarca vatandaş 2023 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılmıştı. İkinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Toplantı öncesinde işçiler adına son açıklama, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan geldi. Arslan, asgari ücret zammının, işçinin ailesiyle birlikte dikkate alındığı bir hesaplamayla belirlenmesini istedi.

Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.

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'CİDDİ BİR İYİLEŞTİRMEYLE BELİRLEMEK GEREKİYOR'

Arslan şunları söyledi: "Bizim prensibimiz şu; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel yaklaşmıı var. Diyor ki işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret. Biz işçileri işçi olarak değil bir aile olarak esas alınsın istiyoruz. Ortalama evli 2 çocuğu olan 4 kişilik bir aile. Bu esas alınmalı. Enflasyon artı ciddi bir iyileştirmeyle bence asgari ücreti ocak ayında belirlemek gerekiyor."

Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.

"REEL ÜCRETLER AŞAĞI İNİYOR"

Hak-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.

"VERGİ DİLİMLERİNİ SABİTLEYELİM"

Avrupa Birliği'nde asgari ücretlilerin toplam çalışanlara oranının en yüksek yüzde 15 olduğunu belirten Arslan, Türkiye'de bu oranın yüzde 38 olduğuna dikkat çekti.

Arslan, ücretlilerin vergi dilimi uygulamasının da yenilenmesini talep ederek, "Kriz dönemi bitene kadar vergi dilimlerini sabitleyelim. En düşük vergi diliminin altına çekelim" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'İN MASAYA OTURACAĞI RAKAM AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten açıklama gelmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


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asgari ücret HAK-İŞ Konfederasyonu

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