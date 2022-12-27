Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Gıda ürünlerine de asgari ücret açıklandıktan sonra zam geldiği ortaya çıktı. Asgari ücret 22 Aralık Perşembe günü açıklandı marketteki etiketlerde hemen 2 gün sonra 24 Aralık’ta değişmeye başladı.

Marketlerdeki ürünlerin fiyatına gelen zamlar durmak bilmiyor. Her gün zamlı etiketlerle eskileri yer değiştiriyor. Asgari ücretin açıklanmasından sonra ilk fiyat artışları temizlik ürünlerindeydi. Sıra şimdi de gıda ürünlerine geldi.

Gıda reyonundaki ürünlerin neredeyse hepsinin fiyatı asgari ücret açıklandıktan iki gün sonra zamlandı. Marketlerde etiket tarihi 24 Aralık olan birçok ürüne zam geldiği görüldü. 24 Aralık’ta gıda reyonunda satılan ürünlerin fiyatlarının tek tek değiştiği görüldü. Ürünlerden birinin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükselirken bir diğerinin fiyatı da 5 lira 50 kuruşa yükselmiş.

2 litre zeytinyağının fiyatı da asgari ücret açıklanmadan önce marketlerde 229 lira 50 kuruştu ancak asgari ücret açıklandıktan 2 gün sonra fiyatı değişerek fiyatı 298 lira 90 kuruş oldu. Sadece 2 günde 6 lira 40 kuruş zam geldiği öğrenildi.

Bir başka zincir markette de asgari ücretin açıklandığı tarihin öncesinde 19 lira 50 kuruştan satılan bir çikolata asgari ücret açıklandıktan sadece 1 gün sonra 26 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. 7 lira zam gelmiş. ATV Ana Haber’in iddiasına göre bir gece de 500 etiket bile değiştiren marketlerin olduğu belirtildi.

Marketlerden alışveriş yapan tüketiciler de bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirerek “Gittiğimizde her seferinde başka başka fiyatlarla karşılaşıyoruz. Hem ambalajlar küçüldü hem de fiyatlar aşırı derecede arttı. İnanılmaz pahalı her şey” ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ, 4 ULUSAL ZİNCİR MARKETİN ÜST YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıda marketlerdeki fiyat artışları ile ilgili uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.



