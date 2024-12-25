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Asgari ücretten sonra iş dünyasından yeni talep! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak 'Yüzde 43,93 olan oranı...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.12.2024 21:10
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İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Yeni asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı YDO ile ilgili taleplerini dile getirdi. Asmalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini takdirlerine arz ediyoruz" dedi.

Asgari ücretten sonra iş dünyasından yeni talep! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak 'Yüzde 43,93 olan oranı...'

Asgari ücretin, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından iş dünyası temsilcileri yeni asgari ücreti değerlendirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan yeniden değerleme oranı ile ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe çalışanların her zaman çok daha fazlasını hak ettiğine işaret ederek, "Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yeni asgari ücret belirlenirken bu dengelerin ve özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını görüyoruz. Ben yüzde 30’luk zammın iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN YENİDEN DEĞERLEME ORANINI YÜZDE 30 SEVİYESİNE ÇEKMESİNİ TAKDİRLERİNE ARZ EDİYORUZ"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Asmalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini takdirlerine arz ediyoruz. Bu düzenlemenin hem iş dünyamız, hem de vatandaşlarımız için önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DENGEDE BİR RAKAM"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, bu rakamın hem çalışanlar hem de işverenler açısından sürdürülebilir ve dengede olduğuna işaret etti.

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Baran, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde bir engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan işveren desteğinin de 700 liradan 1000 liraya yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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"YENİ ASGARİ ÜCRET MEVCUT EKONOMİ POLİTİKASININ BİR YANSIMASI"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ise açıklanan asgari ücretin mevcut ekonomi politikasının bir yansıması olduğunu belirtti. Asgari ücrete gelen zammın zincirleme birçok kalemi de beraberinde tetiklediğine dikkati çeken Aydın, "İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalem bu durumdan etkileniyor. Hakeza, buradaki artış toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

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Aydın, tasarruf odaklı, sıkı para politikasının uygulandığı bir ekonomi politikası yürütüldüğünü belirterek, "Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam da mevcut ekonomi politikasının bir yansıması oldu. Zor süreçlerde elde edilen kazanımların sürekliliği açısından hedef ekonomik politikalarla örtüştü. Ümit ediyoruz ki enflasyonla mücadele kapsamında dezenflasyon sürecinin de tesiriyle ekonomik bağlamda elde edilen kazanımların, yakalanan ivmenin çıktılarını 2025 yılının ikinci çeyreğinden itibaren daha net görmeye başlayacağız."

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"ASGARİ ÜCRETTEN ZİYADE ALIM GÜCÜ ARTIRILMALI"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise yeni asgari ücretin ülkeye, çalışanlara ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Çalışan ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir bütün olduğunu kaydeden Kap, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, asgari ücretin siyasi bir argüman olarak kullanılmasını ve çalışan ve işveren arasında rekabet havası oluşturulmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Kontrolsüz ve aşırı asgari ücret artışlarının, çarpan etkisiyle maliyetleri artırarak raf fiyatlarının yükselmesine, nihai olarak da enflasyon artışına neden olduğunu ve alım gücünü zayıflattığını biliyoruz. Burada esas olan, asgari ücretin dramatik olarak enflasyona sebep olacak şekilde artırılması değil, alım gücünün ve niteliğinin artırılması; bunun sürdürülebilir hale getirilmesidir. Açıklanan yeni asgari ücret uygulanmakta olan ve dezenflasyon etkisini her geçen gün daha fazla gördüğümüz makroekonomik politikalara uygun olarak hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından dengeli ve makul bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz."

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Kap, açıklanan rakamın, orta ve uzun vadede enflasyonist baskıyı azaltacağını ve alım gücüne olumlu katkı sağlayacağını belirterek, üretim ve istihdamı destekleyeceğini anlattı. (AA)

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asgari ücret Yeniden Değerleme Oranı
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