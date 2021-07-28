Aşı olmayanlar ücretsiz izne mi gönderilecek? Çarpıcı talep

Günlük vaka sayısı 17 bine dayandı. Bu gelişme sonbahar ile birlikte 4. dalga tehlikesini ve yeniden kapanma önlemlerini gündeme getirdi. İş dünyası temsilcileri, bu kez kapanmanın olmadığı farklı önlemler alınması gerektiğini savunurken, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'den aşı olmayanların ücretsiz izne gönderilmesi gerektiğine dair talep geldi.

"AŞI OLMAYANLAR ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLEBİLİR"

Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, aşının tüm dünyada etkili olduğunun ispat edildiğine dikkat çekerek;

"Tüm çalışanlarımızın aşılanması adına mağazalardaki arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Firmalarımız aşı olmayan çalışanları ücretsiz izinleri ya da yıllık izinleri varsa izne göndermeye başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Eğer böyle bir uygulama yoksa, aşı olmayanları ücretsiz izne gönderilmesi için yasal bir düzenlemenin yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Sadece restoran ve AVM’lerde değil toplu bulunulan her yere girişte aşı zorunluluğunun istenmesi gerektiğinin altını çizen Öncel, markaların da bu kapsamda yavaş yavaş çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulaması başlattığını söyledi.



