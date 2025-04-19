FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aşık oldu başına gelmeyen kalmadı! Yanlış büyünün bedeli 400 bin lira oldu...

Aşık oldu başına gelmeyen kalmadı! Yanlış büyünün bedeli 400 bin lira oldu...

19.04.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de yaşayan N.K. isimli şahıs, aşık olduğu kişiyle bir araya gelmek için çözüm ararken sosyal medya üzerinden gördüğü bir hesap tarafından 535 bin TL dolandırıldı. N.K. kendisi ile iletişime geçen hesabın her dediğini yapmaya başladı ve 135 bin TL’yi 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdiğini söyledi.

Aşık oldu başına gelmeyen kalmadı! Yanlış büyünün bedeli 400 bin lira oldu...

Kayseri’de yaşayan N.K.; aşık olduğu kişi ile bir araya gelebilmek için çözüm yolu ararken, sosyal medya platformu üzerinden bir hesapla karşılaştı. Hesap sahibinin kendilerini bir araya getirebileceğini söylemesi üzerine iletişime geçen N.K., daha sonra kendisinden istenilenleri yapmaya başladı.

AW436092_03

ŞÜPHELENİP ŞİKAYETÇİ OLDU!

Hesap sahibinin kendisinden malzeme adı altında istediği 135 bin TL’yi 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdikten sonra çözüm bulamayınca başka bir kişiye yönlendirildi. İletişime geçtiği kişiye de 400 bin TL gönderen N.K., paraların kendisine iade edilmesinin istendiği sırada sahte dekont ile 52 bin TL tutarında masraf gösterilmesinin ardından şüphelenerek şahıslardan şikayetçi oldu.

AW436092_05

Para gönderilen hesapların büyük ihtimalle kiralık sahte hesaplar olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özgür Coruk, konu ile ilgili şu açıklamalarda konuştu:

"Müvekkilim sosyal medya üzerinden gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin neden kendisi ile sormuş. Daha sonra kendisine bir bağlama büyüsü yapıldığını söylemişler. Bu büyüyü de bozdurabilmek için bir malzeme listesi verilmiş. Kurban parası istenmiş, Afrika’da kuyu açılacağı söylenmiş ve bu şekilde kendisinden de 2025 yılının Ocak ayına kadar 135 bin TL para alınmış. Daha sonra da bu büyünün yanlış olduğu bir başka hoca tarafından dile getirilmiş ve bu şekilde de kendisinden toplamda 400 bin TL daha para istenmiş. 400 bin TL’yi geri iade etmek için ise 52 bin TL masraf olduğu söylenmiş ve bu aşamada müvekkil artık bunların dolandırıcı olduğuna kanaat getirmiş. Müvekkilimin dini inançları üzerinden iradesi sakata uğratılmıştır. Bu suç tipi Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi'nde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimin para gönderdiği hesaplar da bu kişiler adına kayıtlı değil. Yüksek ihtimalle bu kiralık hesap dediğimiz bilişim suçlarında kullanılan hesaplara ait. Bu hesap sahipleri çok ağır cezalar almaktadır. Farklı ceza mahkemelerinde yargılanıp onlarca mahkemeden 50-100 yıl gibi cezalar alabilmektedir. Biz bu konuda bilişim savcılığına şikayette bulunduk. Birimler konu ile ilgili olağanüstü çalışmalar yapmaktaysa da bazen bu suçlular maalesef yakalanamamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe böyle bir olayda avukattan yardım istemelerini tavsiye ederiz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Kurum İzmit Körfezi dip çamuru temizliği alanını incelediBakan Kurum İzmit Körfezi dip çamuru temizliği alanını inceledi
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık büyü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Ölenlerin kıyafetleri satıyor, vatandaş rağbet gösteriyor!

Ölenlerin kıyafetleri satıyor, vatandaş rağbet gösteriyor!

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

Konut fiyatının en çok yükseldiği ve azaldığı il

Konut fiyatının en çok yükseldiği ve azaldığı il

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.