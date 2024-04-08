Aşırı hızdan hatalı sollamaya… 691 liradan başlıyor 33 bin lirayı aşıyor: Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Bayram tatili 9 gün olunca birçok vatandaş da bu fırsatı değerlendirmek için Cuma akşamında yola çıkmaya başladı. Ancak bayramda özellikle kendi arabası ile seyahat edecekler için trafik kural ihlalinden kaynaklanan cezalar bir kez daha gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Peki sürücü kaynaklı kusurlar için ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar...

TRAFİKTE EN ÇOK O KURAL İHLAL EDİLDİ

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak da hataları ve trafik cezalarını beraberinde getiriyor. Emniyet ve Jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun işlediği bu dönemlerde denetimlerini de artırıyor.

Posta’da yer alan habere göre, Emniyet verilerinde 2023 yılının tamamında toplam 555 bin 668 kaza meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde ilk sırayı aşırı hız alıyor. İkinci sıradaki kusur kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamak geliyor. Bunu hatalı sollama ve kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve ‘Dur’ işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi sürücü kusurları izliyor.

2024 TRAFİK CEZALARI KAÇ TL?

Trafik cezalarına bu yılın başında yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 58.46 zam yapılmıştı. 2024 yılı trafik cezaları da zam sonrası şöyle olmuştu:

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Drift atma cezası 32.234 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

ADIMA KAYITLI TRAFİK CEZASINI NASIL ÖĞRENİRİM?

Adınıza kayıtlı bir trafik cezanız olup olmadığını öğrenmek için emniyet müdürlüğüne gidebileceğiniz gibi bu işleminizi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasından, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından ve PTT üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

TRAFİK CEZASI ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezası ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilir. Sisteme giriş yapıp “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek, sizden istenen bilgileri doldurduktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesinden de ödeme yapılabilir. Ayrıca banka şubelerinden ve bankaların mobil uygulamalarından da cezalar ödenebiliyor.







