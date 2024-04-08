Aşırı hızdan hatalı sollamaya… 691 liradan başlıyor 33 bin lirayı aşıyor: Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Bayram tatili 9 gün olunca birçok vatandaş da bu fırsatı değerlendirmek için Cuma akşamında yola çıkmaya başladı. Ancak bayramda özellikle kendi arabası ile seyahat edecekler için trafik kural ihlalinden kaynaklanan cezalar bir kez daha gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Peki sürücü kaynaklı kusurlar için ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar...
Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak da hataları ve trafik cezalarını beraberinde getiriyor. Emniyet ve Jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun işlediği bu dönemlerde denetimlerini de artırıyor.
Posta’da yer alan habere göre, Emniyet verilerinde 2023 yılının tamamında toplam 555 bin 668 kaza meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde ilk sırayı aşırı hız alıyor. İkinci sıradaki kusur kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamak geliyor. Bunu hatalı sollama ve kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve ‘Dur’ işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi sürücü kusurları izliyor.
Trafik cezalarına bu yılın başında yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 58.46 zam yapılmıştı. 2024 yılı trafik cezaları da zam sonrası şöyle olmuştu:
Adınıza kayıtlı bir trafik cezanız olup olmadığını öğrenmek için emniyet müdürlüğüne gidebileceğiniz gibi bu işleminizi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasından, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından ve PTT üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.
Trafik cezası ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilir. Sisteme giriş yapıp “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek, sizden istenen bilgileri doldurduktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesinden de ödeme yapılabilir. Ayrıca banka şubelerinden ve bankaların mobil uygulamalarından da cezalar ödenebiliyor.