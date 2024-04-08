FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aşırı hızdan hatalı sollamaya… 691 liradan başlıyor 33 bin lirayı aşıyor: Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Aşırı hızdan hatalı sollamaya… 691 liradan başlıyor 33 bin lirayı aşıyor: Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere uyarı geldi. Ekipler ise denetimleri arttırdı. Özellikle bayramlarda birçok trafik kuralı ihlali yapılırken araç sahiplerinin cep yakan trafik cezalarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü Ocak 2024 ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58’lik artış yapılmış, zam sonrası trafik cezaları 33 bin liranın da üzerine yükselmişti. Peki hangi kural ihlaline ne kadar trafik cezası ödenir? İşte o liste…

Aşırı hızdan hatalı sollamaya… 691 liradan başlıyor 33 bin lirayı aşıyor: Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Bayram tatili 9 gün olunca birçok vatandaş da bu fırsatı değerlendirmek için Cuma akşamında yola çıkmaya başladı. Ancak bayramda özellikle kendi arabası ile seyahat edecekler için trafik kural ihlalinden kaynaklanan cezalar bir kez daha gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Peki sürücü kaynaklı kusurlar için ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar...

dflbkn

TRAFİKTE EN ÇOK O KURAL İHLAL EDİLDİ

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak da hataları ve trafik cezalarını beraberinde getiriyor. Emniyet ve Jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun işlediği bu dönemlerde denetimlerini de artırıyor.

Posta’da yer alan habere göre, Emniyet verilerinde 2023 yılının tamamında toplam 555 bin 668 kaza meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde ilk sırayı aşırı hız alıyor. İkinci sıradaki kusur kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamak geliyor. Bunu hatalı sollama ve kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve ‘Dur’ işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi sürücü kusurları izliyor.

4

2024 TRAFİK CEZALARI KAÇ TL?

Trafik cezalarına bu yılın başında yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 58.46 zam yapılmıştı. 2024 yılı trafik cezaları da zam sonrası şöyle olmuştu:

  • Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
  • Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
  • Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
  • Drift atma cezası 32.234 TL
  • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
  • Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
  • Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
  • Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
  • Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
  • Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
  • Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
  • Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
  • Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
  • Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
  • Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
  • Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
  • Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
  • Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
  • Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

OTOMOBİL TRAFİK (2)

ADIMA KAYITLI TRAFİK CEZASINI NASIL ÖĞRENİRİM?

Adınıza kayıtlı bir trafik cezanız olup olmadığını öğrenmek için emniyet müdürlüğüne gidebileceğiniz gibi bu işleminizi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasından, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından ve PTT üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

1

TRAFİK CEZASI ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezası ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilir. Sisteme giriş yapıp “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek, sizden istenen bilgileri doldurduktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesinden de ödeme yapılabilir. Ayrıca banka şubelerinden ve bankaların mobil uygulamalarından da cezalar ödenebiliyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 22 üründen 45 milyon lira!Sadece 22 üründen 45 milyon lira!
Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!
Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyorKredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!

Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!

Miras kavgasında İnan Kıraç evlatlıktan reddetmişti! "Uzlaşma olabilir mi?" sorusuna İpek Kıraç'tan böyle yanıt geldi!

Miras kavgasında İnan Kıraç evlatlıktan reddetmişti! "Uzlaşma olabilir mi?" sorusuna İpek Kıraç'tan böyle yanıt geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.