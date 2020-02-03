Asırlık ceviz ağacından yapılan av tüfeği dipçikleri üç kıtaya ihraç ediliyor

Kaliteli dipçik elde edilmesi için firma, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Hakkari bölgelerinde zor mevsim şartlarında yetişmiş 100 yaşın üzerindeki verimden düşmüş ağaçlardan elde edilen tomruklar arasından en iyi durumda olanları belirleyip üretimde değerlendiriyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri tesisinde yıllık ortalama 3 bin ton ceviz ağacı işlenerek yaklaşık 120 bin av tüfeği dipçiği üretiliyor.

Rengi, parlaklığı, sağlamlığı ve kalitesiyle dikkati çeken dipçikler, İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Japonya, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki silah üreticilerine ihraç ediliyor.

YUSUF KOYUN - Adana'da faaliyet gösteren bir firmanın 200-300 yıllık ceviz ağaçlarını işlemesiyle elde ettiği av tüfeği dipçikleri, yurt dışından büyük talep görüyor.

Sürekli atölyeleri gezerek işin incelikleriyle ilgili araştırmalar yaptığını aktaran Denli, edindiği tecrübeyle 1998 yılında Adana'da tesisini kurduğunu ve en iyi ceviz ağaçlarını işleyip yarı mamul haline getirerek silah üreticilerine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar yağışından dolayı ceviz ağaçlarının yavaş büyüdüğünü belirten Denli, bu sayede ağacın dokusunun sert olduğunu, bunun da tüfeğin dipçiğinin darbelere karşı dayanıklı olmasını sağladığını söyledi.

Denli, dipçiklerin uzun yıllar özelliğini koruması için ızgaralarda 4 yıl kadar beklettiklerini, sonrasında istenilen nem oranını elde etmek için 25 gün fırında kurutma işlemine tabi tutuklarını ve temizleme işleminin ardından desenlerin ortaya çıkmasıyla ürünü kalitesine göre gruplandırdıklarını söyledi.

Bölgede yetişen ceviz ağaçlarını kullanarak yaptıkları dipçiklerin kalitesiyle adından söz ettirdiğini ve çok fazla talep gördüğünü dile getiren Denli, yılda ortalama 120 bin av tüfeği dipçiği yaptıklarını belirtti.