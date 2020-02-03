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Asırlık ceviz ağacından yapılan av tüfeği dipçikleri üç kıtaya ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Adana'da bir firma, verimden düşmüş asırlık ceviz ağaçlarının işlenmesiyle elde ettiği av tüfeği dipçiklerinin tamamını İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Japonya, ABD gibi ülkelere ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Firma sahibi Haydar Denli: - "Yılda ortalama 1,5-2 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyoruz"

YUSUF KOYUN - Adana'da faaliyet gösteren bir firmanın 200-300 yıllık ceviz ağaçlarını işlemesiyle elde ettiği av tüfeği dipçikleri, yurt dışından büyük talep görüyor.

Rengi, parlaklığı, sağlamlığı ve kalitesiyle dikkati çeken dipçikler, İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Japonya, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki silah üreticilerine ihraç ediliyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri tesisinde yıllık ortalama 3 bin ton ceviz ağacı işlenerek yaklaşık 120 bin av tüfeği dipçiği üretiliyor.

Kaliteli dipçik elde edilmesi için firma, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Hakkari bölgelerinde zor mevsim şartlarında yetişmiş 100 yaşın üzerindeki verimden düşmüş ağaçlardan elde edilen tomruklar arasından en iyi durumda olanları belirleyip üretimde değerlendiriyor.

Ceviz ağacının işlenmesiyle üretilen av tüfeği dipçikleri, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki ülkelere pazarlanıyor.

Firma sahibi Haydar Denli (79), AA muhabirine, ceviz ağacından dipçik yapımına 1982 yılında Elazığ'da fason üretimle başladığını söyledi.

Sürekli atölyeleri gezerek işin incelikleriyle ilgili araştırmalar yaptığını aktaran Denli, edindiği tecrübeyle 1998 yılında Adana'da tesisini kurduğunu ve en iyi ceviz ağaçlarını işleyip yarı mamul haline getirerek silah üreticilerine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar yağışından dolayı ceviz ağaçlarının yavaş büyüdüğünü belirten Denli, bu sayede ağacın dokusunun sert olduğunu, bunun da tüfeğin dipçiğinin darbelere karşı dayanıklı olmasını sağladığını söyledi.

Denli, dipçiklerin uzun yıllar özelliğini koruması için ızgaralarda 4 yıl kadar beklettiklerini, sonrasında istenilen nem oranını elde etmek için 25 gün fırında kurutma işlemine tabi tutuklarını ve temizleme işleminin ardından desenlerin ortaya çıkmasıyla ürünü kalitesine göre gruplandırdıklarını söyledi.

Bölgede yetişen ceviz ağaçlarını kullanarak yaptıkları dipçiklerin kalitesiyle adından söz ettirdiğini ve çok fazla talep gördüğünü dile getiren Denli, yılda ortalama 120 bin av tüfeği dipçiği yaptıklarını belirtti.

- "Dünyadaki birçok önemli firma tarafından tanınıyoruz"

Denli, geçen yıl İtalya'ya 84 bin, Almanya'ya 10 bin adet av tüfeği dipçiği ihraç ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Uluslararası fuarlara katılıyoruz ve dünyadaki birçok önemli firma tarafından tanınıyoruz. Şu ana kadar İngiltere , Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika ve Japonya'daki öne çıkan firmalara ürünlerimizin satışını yaptık. Yılda ortalama 1,5-2 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyoruz. İnternet üzerinden Amerika'ya da satış yapıyoruz. Dipçik üretiminden geriye kalan ağacı da parke ve mobilya üretiminde kullanılan panellerin üretiminde değerlendiriyoruz."

Denli, bazı önemli silah üreticilerinin müşterilerinin isteğine göre kendi dipçiklerini kullanarak özel tüfekler tasarladığını ve bunları 100-120 bin avroya kadar sattığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Adana, almanya, av tüfeği, ceviz ağacı, dipçik, ihracat, ingiltere, İtalya,

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