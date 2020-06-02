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Askere giden erkeklere müjde! Emeklilikte büyük avantajın önü açıldı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Sağlık durumu elverişli olan ve eğim hayatını tamamlayan Türk erkeklerinin askere gitmesi zorunludur. Vatani görevini yerine getirmek için erkekler kısa, uzun dönem veya bedelli olarak belirlenen süre boyunca silahaltına alınırlar. Sigortalı olarak bildirilen erkek çalışanlar, askerlikte geçen günlerin bir kısmını ya da tamamını hizmet borçlanması yaparak ödeyebilirler.

Askere giden erkeklere müjde! Emeklilikte büyük avantajın önü açıldı...

Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkı, hizmet borçlanması kapsamında en çok araştırılan konular arasında yerini almıştır. Askerlik borçlanması hakkıyla erkek sigortalılar daha avantajlı bir konuma geçerler. Çünkü askerlik dönemi boyunca erkek sigortalıların çalışma hayatına ara vermesi gerekir. Bu süreç içerisinde işveren tarafından SGK'ya sigorta primi ödenmez. Sigorta priminin ödenmemesi durumu ise emeklilik zamanı ve miktarını negatif yönde etkiler. Eksik kalan prim günü, emeklilik zamanının daha geç ve emekli maaşının daha düşük miktarda olmasına neden olur. Askerliğin zorunlu olması nedeniyle erkek sigortalıların emeklilik konusunda mağduriyet yaşamaması için bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre askerlik borçlanmasıyla eksik kalan prim günlerin ödenmesine imkan verilmiştir. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Kişilere ne avantaj sağlar? İşte askerlik borçlanmasının kapsamına dair merak edilen ayrıntılar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan hizmet borçlanması haklarından bir tanesidir. Yalnızca erkek sigortalılara tanınan bu hak için yerine getirilmesi gereken koşullar belirlenmiştir.

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmesi için kişilerin er ya da erbaş olarak askerlik görevini yapması gerekir. Yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşamasında geçirilen zaman da askerlik borçlanması içerisinde değerlendirilir.
Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir. Bu nedenle askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış olanlar bu haktan yararlanamaz.
Askerlik süresi boyunca çalışanın adına SGK'ya sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.
Askerlik borçlanması, ödeme yapılacak yıldaki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Askerlik borçlanmasının en düşük miktarı brüt asgari ücretin %32'si; en yüksek miktar ise brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik süresinde verilen aranın tespit edilebilmesi ve bu döneme dair geriye dönük olarak borçlanma hakkının kullanılması için kişilerin resmi başvuruda bulunması gerekir. Resmi başvurular için bizzat ve online olmak üzere alternatif kanallar seçilmiştir. Buna göre; 4A ve 4B sigortalılık statünde çalışanların bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'nde başvurularını yapmaları gerekir. 4C sigortalılık statüsündekilerin ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurularını iletmeleri yeterlidir.

Online bir şekilde başvuru yapmak isteyenlerin yardımına ise e-Devlet koşar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen "4A Askerlik Borçlanması Başvuru" sayfası üzerinden SSK'lıların başvurularını yönlendirmesine izin verilir.

ASKERLİK BORÇLANMASININ KAZANDIRDIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

Askerlik borçlanmasıyla kişilere hem daha erken emekli olma imkanı hem de daha yüksek emekli maaşına kavuşma şansı verilir.

Askerlik borçlanması mevcut olan prim gün sayısını arttırır. Bu sayede emekli olmak için aranılan prim günü şartı tamamlanabilir ve daha yüksek emekli maaşı almak için adım atılır.
Askerliğin çalışmaya başlamadan önceki bir dönemde olması durumunda da borçlanma hakkı sunulur. Böylece sigorta başlangıç tarihi öne çekilir ve kişilerin erken emekli olmasının kapıları aralanır.

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