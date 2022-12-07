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Askerlik borçlanması ne kadar olacak, kaç TL? 2023'te yeni asgari ücret ile birlikte miktar yükseliyor!

07.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı askerlik borçlanması tutarı ile doğum borçlanması için ödenecek miktara yön verecek. Asgari ücrete zam gelmesinin ardından tutar artacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, askerlik borçlanması ne kadar olacak? 2023'te yeni asgari ücret sonrası askerlik borçlanması ne kadar olacak? İşte detaylar...

Askerlik borçlanması ne kadar olacak, kaç TL? 2023'te yeni asgari ücret ile birlikte miktar yükseliyor!

Asgari ücret zammı askerlik borçlanması tutarının yanı sıra doğum borçlanması için ödenecek parayı da etkileyecek. Emekli olmayı düşünen fakat prim gün sayısı yeterli olmayan vatandaşlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı ile artış gösterecek. Peki, askerlik borçlanması ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK 2023?

Askerlik borçlanması Aralık'ta gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komiyonu toplantıları sonrası asgari ücret zammı kadar yükselecek.

Bilindiği üzere Mevcut durumda en düşük prim 69 TL, en fazla prim ise 517 TL.

Memur zammı

Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük prim 89,7 TL en yüksek prim ise 672 TL olacak.

Öte yandan asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde en düşük prim 96,6 TL, en yüksek prim 732,8 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse en düşük prim 103,5 TL, en yüksek prim ise 775,5 TL olacak.

Memur zammı

BAKAN BİLGİN'DEN 'ASKERLİK BORÇLANMASI' AÇIKLAMASI

Askerlik borçlanması ile doğum borçlanmasına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez”

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