FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir? MSB e-devlet turkiye.gov.tr ekranı

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir? MSB e-devlet turkiye.gov.tr ekranı

27.10.2023 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Askerlik yerleri MSB tarafından duyuruldu. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar. Peki, 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir? MSB e-devlet turkiye.gov.tr ekranı

Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar. İşte, 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları...

a2

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak edildi. MSB tarafından yayımlanan bilgilere göre seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (27 Ekim 2023 Cuma) e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

u1

u2

a3

YEDEK SUBAY-ASTSUBAT ADAYLARI SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023

a4

ERLERİN SEVK TARİHLERİ

Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024

a5

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!
AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklamasıAK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması
Son 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyorSon 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyor
Anahtar Kelimeler:
askerlik yerleri askerlik yerleri açıklandı mı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.