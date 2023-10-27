ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir? MSB e-devlet turkiye.gov.tr ekranı

Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar. İşte, 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları...
Askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak edildi. MSB tarafından yayımlanan bilgilere göre seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (27 Ekim 2023 Cuma) e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023