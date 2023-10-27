ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları nereden öğrenilir? MSB e-devlet turkiye.gov.tr ekranı

Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar. İşte, 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak edildi. MSB tarafından yayımlanan bilgilere göre seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (27 Ekim 2023 Cuma) e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

YEDEK SUBAY-ASTSUBAT ADAYLARI SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023

ERLERİN SEVK TARİHLERİ

Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023

Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023



