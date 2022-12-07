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Askerlik yerleri 2023 belli oldu mu? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

07.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik için açıklama bekleyen vatandaşlar askerlik celp ve sevk tarihi belli oldu mu sorusuna yanıt arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı Şubat 2023 sınıflandırma dönemine dair yeni açıklamalar geldi. Peki, Askerlik yerleri 2023 belli oldu mu? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edlenler...

Askerlik yerleri 2023 belli oldu mu? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri celp ve sevk tarihlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde askerliğe kabul edilen kişilerin yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki görevlendirmeleri hakkında yeni açıklamalar geldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen kişilerin heyecanla beklediği celp ve sevk tarihleri için yeni açıklamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde E-Devlet üzerinden duyurulacak.

“Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.” İfadelerine de yer verildi.

Askerlik 2

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 2 Şubat 2023
Er (2’nci Grup) - 2 Mart 2023
Er (3’üncü Grup) - 6 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.

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