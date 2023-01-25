ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Askerlik yerleri son dakika açıklamasının ardından sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. MSB tarafından yapılan açıklamada sevk tarihleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er birinci grup sevk tarihi 2 Şubat 2023 olacak.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri için 25 Ocak tarihine işaret edildi. Yapılan açıklamada, “Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.” denildi. İşte yapılan açıklamalar:

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ





Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



İŞTE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi 2 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) 2 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) 6 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

