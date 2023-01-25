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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama

25.01.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her sene askerlik yerleri duyuruluyor. En son bedelli askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Şimdi gözler Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülere çevrildi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Askerlik yerleri son dakika açıklamasının ardından sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. MSB tarafından yapılan açıklamada sevk tarihleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er birinci grup sevk tarihi 2 Şubat 2023 olacak.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri için 25 Ocak tarihine işaret edildi. Yapılan açıklamada, “Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.” denildi. İşte yapılan açıklamalar:
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

msb-askerlik
Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
askerlik-yerleri-sorgulama

İŞTE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 2 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 6 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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