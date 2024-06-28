Askıda ekmek, askıda yemek derken... Şimdi de onun için başladı! 'Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin'

Balıkesir’de başlatılan askıda dondurma uygulamasının ilk günden ilgi gördüğünü kaydeden 61 yaşındaki Adem Teslim, uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Bazı annelerin çocuklarına dondurma alamadıklarını gördüğü için uygulamayı başlattığını anlatan Teslim, “Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye olurken, askıda dondurma neden olmasın” derken, herkesi beklediklerini söyledi.

"HERKES GÖĞSÜNÜ GERE GERE GELSİN YESİN"

Ören Meydanında 6 yıldır yiyecek servisi yapan ve 2 yıldır da dondurma işine giren Adem Teslim, “ Askıda ekmek duydum, askıda yemek de duyduk. Askıda pide, askıda kırtasiye. Ama, askıda dondurma hiç duymadım. Burhaniye'de bir ilk. Türkiye'de nasıldır bilmiyorum. Ama, biz bir ilki başlattık. Anneler çocuklarını gezdirirken, dondurmanın önünden geçirmiyorlar. Neden, ben çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim. Bu günden itibaren askıda dondurmayı başlattık. Başlattığımız günden itibaren yazıyı asmamamıza rağmen vatandaşlardan para bırakanlar oldu. Bizim bu iyi niyetimizi suiistimal etmedikleri müddetçe biz bu işe devam edeceğiz. Eğer 3-5 kişi suistimal ederse de biz 3-5 kişinin su suistimalinden dolayı bu işi bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin. Çıkın çıkın gelin” diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





