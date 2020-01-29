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ASKON'dan sözde Orta Doğu barış planına tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Plan asla kabul edilemez bir plandır. Bu tek taraflı bir dayatmadır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Plan asla kabul edilemez bir plandır. Bu tek taraflı bir dayatmadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını değerlendirdi.

Planın İsrail Başbakanı ile birlikte açıklanmasının bile ne derece yanlı ve tek taraflı bir plan olduğunu ortaya koyduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Plan asla kabul edilemez bir plandır. Bu tek taraflı bir dayatmadır. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüme ilişkin kararları ortada iken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Bimyamin Netanyahu'yu da yanına alıp sözde 'Yüzyılın Planı’' diye yapmış olduğu açıklama tüm dünyayı hiçe sayma anlamına gelir.

Trump 'Yaptım oldu' mesajı ile Orta Doğu'ya barıştan ziyade kan ve gözyaşının artacağı bir plan açıklamıştır. Malumunuz Kudüs, üç semavi dine göre kutsal bir mekandır. Bu kutsal beldeler ile ilgili bir sonuca varılmak isteniyorsa tarafların bir araya gelmesi ile alınacak ortak bir kararla sorunun çözüme kavuşturulması gerekir. Oysa ki İsrail, 1947'den bu yana işgalci politikalar yürütmüş, Filistinlileri tehcire zorlamış, zorla bu beldeleri işgal etmiştir."

Aydın, İslam dünyasının kalbi sayılacak Kudüs'ün tamamı ile İsrail başkenti ilan edilmesinin, sonu gelmeyecek bir çözümsüzlüğe de yol açacağını bildirdi.

Türkiye'nin konuya ilişkin bakışını net şekilde ortaya koyduğunu aktaran Aydın, "Bizler de iş dünyası olarak bu tavrın destekçisi ve takipçisi olacağız. Çözüme gidecek süreç, Filistin'in devlet olarak tanınarak masaya oturması ve alınacak kararda imzasının bulunması ile çözüme kavuşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON,

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