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Aslan Değirmenci kimdir ve nerelidir? Eserleri, kitapları neler? İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci hakkında bilgiler

20.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Aslan Değirmenci kimdir, nerelidir? Gündeme dair zaman zaman yaptığı önemli açıklamalarla kamuoyunda dikkat çeken ve özellikle İsrail'e yönelik gösterdiği tepkiyle gündem yaratan Gazeteci - yazar Değirmenci birçok kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü görevini yürüten Değirmenci'nin bugüne kadar yayımlanan 8 eseri bulunurken, özellikle 'Kürt sorunu' ve '12 Eylül' üzerine olan kitapları ise dikkat çekiyor.

Aslan Değirmenci kimdir ve nerelidir? Eserleri, kitapları neler? İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci hakkında bilgiler

Aslan Değirmenci kimdir? sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçları ve binlerce masum çocuğu, bebeği katletmesiyle ilgili yaşanan vahşeti sık sık dile getirerek kamuoyu oluşturan Değirmenci'yle ilgili bilgiler yakından takip ediliyor. 1976 yılında Diyarbakır'da doğan Değirmenci'yle ilgili "Aslan değirmenci nereli? Kaç yaşında? Eserleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar...

ASLAN DEĞİRMENCİ'NİN KARİYERİ

Aslan Değirmenci, İletişim Başkanlığı'ndaki görevinin yanı sıra UMED başkanlığını da yürütüyor. Eğitim hayatını başkent Ankara'da tamamlayan Aslan Değirmenci, gazetecilik mesleğine adım attı. Aslan Değirmenci, Özgün Duruş gazetesinde genel yayın yönetmenliği Milat gazetesinde ise Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. Bazı televizyon kanallarında da hem program yapımcılığı hem de sunuculuk yaptı.

KÜRT SORUNUNDA YENİ DÖNEM VE 12 EYLÜL KİTAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Aslan Değirmenci'nin, "Kürt Sorununda Yeni Dönem" adlı ilk kitabı 2009 yılında 'Vadi Yayınları', "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül" kitabı ise 2011'de 'Çıra Yayınları' tarafından yayımlandı.

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"28 Şubat'ın Çözülen Kodları", "28 Şubat'ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol", Anadolu Direnişi" isimli kitapları ile ise gündem oluşturan Aslan Değirmenci, Özgün İrade dergisinde aylık yazıları yayımladı, haber10' da analizlerine yer verildi.
Yeni Söz gazetesinde Yayın Danışmanı olarak da görev alan Değirmenci, Kayyum ataması sırasında Bugün Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı.

28 ŞUBAT'TA BİR İLK OLDU

Memur-Sen konfederasyonunda 5 yıl danışmanlık ve Basın Müşavirliği görevinde bulunan Değirmenci, 28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci oldu. Yazdığı kitaplar ve yaptığı haberler söz konusu davanın iddianamesinde yer aldı. TBMM Darbeleri araştırma komisyonu tarafından da dinlendi.

Kısa süreli kritik gündem başlıklarında raportör olarak görevler aldı. Star Açık Görüş'te de analizleri yayımlanan Değirmenci'nin, Türkiye'nin entelektüel aklının buluşma noktası olan Yörünge dergisinde aylık analiz ve haber dosyalarına da yer verildi.

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Aslan Değirmenci, şu anda UMED - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Aslan Değirmenci, aktüel konularda yaptığı araştırmaları ile ses getirmiş, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında "Basın-Haber" dalında "Yılın gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.

ESERLERİ NELER?

Kürt Sorununda Yeni Dönem (2009), Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül (2011), 28 Şubat'ın Çözülen Kodları Belgeleriyle 28 Şubat (2011), 28 Şubat'ın İstihbarat Ağı (2012), Ortak Akıl Ortak Çözüm Kürt Sorununda Yeni Dönem (2013), Zorlu Yol İmralı Görüşmeleri (2013), Anadolu Direnişi (2014), Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri (2017)


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