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ASO Başkan Yardımcısı açıkladı! 'Yerli Malı Tebliği, yerli üretimin güçlenmesini sağlayan kritik bir adım'

11.03.2025 15:22
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, "Yerli Malı Tebliği, sanayicilerimize ve üreticilerimize rehberlik ederek, yerli üretimin güçlenmesini sağlayan kritik bir adımdır. Böylece, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya ve katma değerin ülkemizde kalmasına katkı sağlayacak yerlileşme süreci, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da etkili ivmesi olacaktır" dedi.

ASO Başkan Yardımcısı açıkladı! 'Yerli Malı Tebliği, yerli üretimin güçlenmesini sağlayan kritik bir adım'

ASO tarafından Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda ‘Yerli Malı Tebliği Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Elif Tuğçe Çınar, Sanayi İş Birlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük ve Sanayi Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Ayşe Sema Yiğit katıldı.

Toplantıda konuşan ASO Başkan Yardımcısı Ata, ulusal kalkınma hedeflerine katkıda bulunmanın, yerli malı belgelendirme sürecinde büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Yerli Malı Tebliği, sanayicilerimize ve üreticilerimize rehberlik ederek, yerli üretimin güçlenmesini sağlayan kritik bir adımdır. Böylece, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya ve katma değerin ülkemizde kalmasına katkı sağlayacak yerlileşme süreci, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da etkili ivmesi olacaktır" dedi. Yerli malı belgesinin geçmişinin çok eskilere dayandığını söyleyen Ata, 1980’li yıllarda yerli malı kullanmayı teşvik etmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla yerli malı belgesi uygulamasının başlatıldığını kaydederek, "Bu belgeler, özellikle ithalatın arttığı ve yerli üretimin yeterli olmadığı bir dönemde, özelikle kamu alımlarında yerli ve ucuz tercih sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 1990’lı yıllarda ise yerli malı belgesinin kapsamı ve sadece üretimle sınırlı seçenekleri, yerli ithalat ve kalite standartları gibi konular da ön plana çıkmıştır. Bu uygulamayla birlikte ithalatı yasaklamaktan çok, yerli üretimin teşvik edilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda daha fazla teşvik ve destek sağlanmıştır. Böylece, yerli nitelikli belge başvuru süreci daha organize bir hale gelmiş, yerli kalitede uyumlu üretim gerçekleştirilmesi teşvik edilmiştir. Günün şartlarına göre güncellenen ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bir yapıya evrilen yerli malı belgesi süreci, Bakanlığımızın koordinasyonunda rekabet gücümüz ve küresel değer zinciri eğilimleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede emeği olan tüm Bakanlık bürokratlarına da sanayiciler olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yerli firmaların avantajlarını pekiştirmeyi amaçladıklarını, Türkiye’nin sanayi gücünü artıracak her türlü girişimi desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Ata, "Yerli ve milli üretimi teşvik eden bu tebliğ ile, sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmayı, kamu alımlarında yerli firmaların avantajlarını pekiştirmeyi ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Odamızın Belge Hizmetleri Müdürlüğü yerli malı belgesi verilmesi süreçlerinde hızlı ve etkin hizmet sunarak üyelerimizin üretimini dolaylı olarak desteklemektedir" açıklamasında bulundu.

"TOPLANTIMIZIN BAŞARILI VE VERİMLİ GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Gerçekleştirilen toplantıda Yerli Malı Tebliği’nin kapsamı, işleyişi ve sanayicilere sağlayacağı avantajların detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade eden Ercan Ata, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın değerli katkılarıyla, yerli üreticilerimizin bu süreçten en iyi şekilde faydalanabilmesi için önemli bilgiler paylaşılacaktır. Bu vesileyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, süreci destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyor, toplantımızın başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ankara sanayi odası aso
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