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ASO Başkanı'ndan "asgari kurumlar vergisi" yorumu! 'Sektörü zorlayacak'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 16:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketi hazırlıkları tamamlandı. Paketin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden de paketle ilgili değerlendirmeler geldi. ASO Başkanı Ardıç, "asgari kurumlar vergisinin sektörü zorlayacağını söyledi.

ASO Başkanı'ndan "asgari kurumlar vergisi" yorumu! 'Sektörü zorlayacak'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, hazırlıkları süren vergi paketine ilişkin "Vergi tabanının genişletilmesi, vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve böylece etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması, mevcut konjonktürde ilk olarak aksiyon alınması gereken konulardır." dedi. Ardıç, hazırlıkları süren vergi paketine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, pakette yer alan yurt içine yönelik asgari kurumlar vergisi uygulamasının sektörü zorlayacağını dile getirdi.

Ardıç, ASO'nun haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda 39 olan ASO üyesi firma sayısının 45'e yükseldiğine işaret etti.

Firma sayısına göre Ankara'nın listedeki ikinci il olduğunu aktaran Ardıç, "Listedeki Ankara firmalarımız, üretimden satışlar, brüt katma değer ve ihracat paylarını belirgin ölçüde artırdı. Ankaralı sanayicilerimizin bu başarısından büyük bir gurur ve mutluluk duyduk." diye konuştu.

"YÜKSEK ENFLASYONU DÜŞÜREBİLMEK İÇİN SIKI PARA POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEMELİYİZ"

Ardıç, uygulanan sıkı politikasının ekonominin soğumasına yönelik süreci başlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın ilk çeyreğinde iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye ulaştık. Ancak sanayi tarafında aynı performansı göremedik. Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak hissedilmedi. Fakat yılın ikinci çeyreğinde iç talepteki azalışın etkisiyle büyümede yavaşlama ortaya çıkacaktır. Büyümenin anlam ifade etmesi için kapsayıcı ve sürdürülebilir olması önemlidir. 15 çeyrektir süren büyüme trendini yakaladık. Sağlıklı büyüme için tüketimden daha yüksek üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. Maliyetlerine rağmen yüksek enflasyonu düşürebilmek için sıkı para politikasından taviz vermemeliyiz."

Sanayi sektörüne yönelik özeleştirisi olduğunu da belirten Ardıç, şunları söyledi:

"Biz sanayi politikalarını hep teşvik olarak algıladık. Orta ve uzun vadeli bir perspektif ortaya koymakta zorlandık. Günlük yaklaşımlarla salt fiyat rekabetine odaklandık, verimlilik, inovasyon ve ikiz dönüşüm konularında eksik kaldık. Kilogram başına ihracat 2013'te 1,54 dolar iken 2023'te 1,48 dolara geriledi. Sanayicimizin rekabet gücünü artıran inovasyon, ürün kalitesi, yeni pazarlar yaratılması ve ikiz dönüşümün hızlandırılması gibi kilit faktörler iyileştirilmedikçe, bu oranı yükseltmemiz mümkün değil."

Devamlı zarar eden ve düşük gelir beyan edenlerin beyanlarının araştırılması, etkili şekilde denetlenmesi geerektiğini belirten Ardıç, "Vergi tabanının genişletilmesi, vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve böylece etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması, mevcut konjonktürde ilk olarak aksiyon alınması gereken konulardır." dedi.

(AA)


Express


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vergi asgari aso
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