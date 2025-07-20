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ASO, küresel değer zincirine ilişkin raporunu yayımladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin küresel üretim ve ticaret ağlarındaki payını artırmasına ve yüksek katma değerli üretime geçişini hızlandırmasına katkı sunması hedefiyle hazırladığı "Küresel Değer Zincirlerinde Stratejik Konum: Ankara Sanayi Ekosistemi için Yönelimler ve Politika Önerileri" raporunu yayımladı.

ASO, küresel değer zincirine ilişkin raporunu yayımladı

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, raporda mevcut sanayi politikaları ve yapısal dönüşüm alanları detaylı biçimde ele alınırken somut ve uygulanabilir çözüm önerileri sunuldu.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 70'inin doğrudan veya dolaylı olarak küresel değer zincirleri üzerinden yürütüldüğü, gelişmiş ülkelerin ihracatının yüzde 50'sinin, gelişmekte olanların ise yüzde 60'ından fazlasının bu zincirler içinde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, yeni rekabet paradigmasında öne çıkmak isteyen ülkelerin artık yalnızca üretim miktarını değil nitelikli istihdam ve teknolojiye erişimleriyle üretimin niteliğini de artırmaları gerektiği vurgulandı.

Küresel değer zincirlerinin merkezinde artık düşük maliyet değil teknoloji kullanımının ve nitelikli insan kaynağının yer aldığının altı çizilen raporda, AR-GE'den tasarıma, lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar uzanan yüksek katma değerli markalaşma ve sürdürülebilirlik faaliyetleri gibi alanlardaki yetkinliklerin, ülkelerin küresel sistemdeki yerini belirlediği ifade edildi.

"ANKARA, TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İNOVASYON ALTYAPISINA SAHİP İLLERİNDEN"

Ankara'nın, Türkiye'nin en güçlü inovasyon altyapısına sahip illerinden biri olduğu vurgulanan raporda, bu potansiyelin tam anlamıyla harekete geçirilmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin ticarileşme ve uluslararasılaşma boyutunda güçlendirilmesi, KOBİ'lerin dijitalleşme ve AR-GE süreçlerinde desteklenmesi gerektiği belirtildi.

ASO'nun kuruluş hazırlıklarına başladığı ASO Teknoloji Üssü'nün inovasyon stratejileri açısından Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde küresel oyuncu olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olacağı ifade edilen raporda, başkentin küresel değer zincirlerine entegrasyon ve değer zincirleri içinde yükselme potansiyeli açısından önemli fırsatlara sahip olduğu kaydedildi.

Raporda, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için KOBİ'leri merkeze alan, koordinasyonu yüksek, kapsayıcı yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, bilgi tabanlı ve uzun soluklu inovasyon politikalarının önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

"ANKARA'YI TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde dönüşen küresel ekonomide Ankara'nın iddialı bir oyuncu olabileceğine dikkati çekti.

Bu süreçte yalnızca üretimi artırmanın yeterli olmadığını belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Verimlilik eşliğinde ekonomik çeşitliliğimizi ve ürün sofistikasyonu yüksek ihracatımızı artırarak küresel değer zincirlerinde daha güçlü bir yer edinmeliyiz. Ankara'yı üretimin ötesine taşıyıp teknoloji geliştiren bir merkeze dönüştürmek için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Sanayi dönüşümünü ölçebilecek veri setleri geliştirerek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla süreçleri takip edip iyileştirerek hızlı büyüyen ve potansiyel gösteren KOBİ'lerimizi, hedefli destek mekanizmaları ile küresel değer zincirlerine entegrasyonda stratejik aktörler haline getirilebiliriz."

Ardıç, raporun Ankara'nın küresel üretim sistemlerinde sadece bir tedarik noktası değil karar zincirlerinde yer alan, yenilik geliştiren, risk yöneten ve teknolojik çözümler sunan aktör haline gelmesi için hazırlandığını bildirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ankara sanayi odası sanayi
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