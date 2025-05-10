FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ASO ve ATO'nun meslek komiteleri bir araya geldi!

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) meslek komiteleri, matbaa sektörünün güncel sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini başkentteki toplantıda değerlendirdi.

ASO ve ATO'nun meslek komiteleri bir araya geldi!

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO'nun Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi ile ATO'nun Basın-Yayın meslek komitelerinin müşterek toplantısı, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ilgili komite üyelerinin de katıldığı ASO'daki toplantıda, matbaa sektörünün güncel sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı.
Ardıç, burada yaptığı konuşmada, matbaa sektörünün daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi yapıya kavuşması için güç birliği içinde çalışmanın önem taşıdığını bildirdi.

08_Nisan_01 mart_03_AA-34309399

Kağıt ve baskı sektörünün yalnızca kitap, dergi veya ambalaj üretimiyle sınırlı olmadığını, teknolojinin hızla gelişmesiyle müşterilerin beklentilerinin de hızla değiştiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Firmalar sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için bu değişime hızla adapte olmalıdır. Rekabetin arttığı ve piyasa şartlarının zorlaştığı bir dönemde firmalarımızın yüksek kaliteli, yeni özelliklere sahip, kullanım değeri daha yüksek ürünler geliştirmesi zaruret haline gelmiştir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ürünler raflardan toplatıldı!O ürünler raflardan toplatıldı!
Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Anahtar Kelimeler:
aso kağıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgunu: Ölüm tehditleri alıyorum

Bodrum'dan Mardin'e uzanan aşk vurgunu: Ölüm tehditleri alıyorum

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

O ürünler raflardan toplatıldı!

O ürünler raflardan toplatıldı!

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.