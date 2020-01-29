ASO ve Türk tedarikçiler Akkuyu NGS’de

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile Türk mal ve hizmet tedarikçileri, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını gezdi. Özdebir, “Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. ASO Başkanı Özdebir, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Doç. Dr. Yavuz Cabbar ve ASO’nun himayesinde bulunan Nükleer Sanayi Kümelenmesine (NÜKSAK) üye büyük bölümü Ankara olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 18 şirketin yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte Akkuyu NGS’yi ziyaret etti. Türk tedarikçiler, proje hakkında bilgi alıp Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi ile tedarik süreçleri hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyarette, ASO heyetine yapılan sunumda, Türk sanayicilere ve girişimcilere Akkuyu NGS projesi, projenin aşamaları, satın alma süreçleri kapsamındaki sorumluluk dağılımı ve aday değerlendirme kriterleri anlatıldı.

“Destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabiliriz”

ASO Başkanı Özdebir, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “ASO olarak nükleer Ur-Ge projesi ve ardından kurduğumuz NÜKSAK’la Türk sanayicisinin nükleer kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İlk etapta firmalarımız, dördüncü ve diğer güvenlik sınıflarındaki ekipmanları tedarik edebilir. Akkuyu NGS projesi için hizmet ve malzeme tedarik edilen Türk şirketlerinin yetkinlikleri, Nükleer Düzenleme Kurumunun sertifikalarıyla doğrulanmakta olup, sertifikalandırma prosedürleri resmi Türk makamlarının katılımı ve tarafımızdan sunulan koordinasyon desteğiyle yürütülmektedir” dedi.

“Akkuyu NGS’nin inşasında yer almak, bizim için prestij konusudur”

Yük taşımacılığı alanında hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Ankara Bölge Müdürü Mert Selahattin Albayrak da sahaya üçüncü kez geldiğini belirterek, “İşlerin yapımında önemli bir ilerleme sağlandığını söyleyebilirim. Şirketimiz geçen yıl en ağır ekipmanlardan olan kor tutucunun taşınmasını gerçekleştirdi. Gelecekte de yük taşıma hizmetleri sunmak, sahadaki varlığımızı artırmak isteriz. Bu amaç doğrultusunda proje şirketinin satın alma prosedürlerine ilişkin ilanlarını titizlikle takip ediyoruz. Akkuyu NGS’nin inşasında yer almak, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda da prestij konusudur” diye konuştu.