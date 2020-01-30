ASO'da Ruanda'daki iş imkanları ele alındı

Ruanda'nın Afrika'nın en güvenli ve en düşük suç oranına sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Özdebir, "Ülkenin çok şeye ihtiyacı var. İnşaat firmalarımız son 5 yılda 400 milyon dolarlık iş yapmışlar. Büyükelçimizin ifadesiyle 'Türk firmaları buraya gelse kendi mağazalarını açsalar, çok iş yaparlar.' İnsanlar alışveriş yapmaya Dubai'ye gidiyorlarmış. Bu fırsatları kaçırıyoruz. Ruanda, iş yapma kolaylığında Afrika'da birinci sırada." dedi.

Özdebir, Türk müteahhitlerin son 4 yılda Afrika'da 15 milyar dolara yaklaşan projelere imza attığını, bu kıtada kentleşmenin artmasıyla yeni fırsatlar ortaya çıkacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika açılımına dikkati çeken Özdebir, bu kıtayla ticaret hacminin 16 yılda 6 kattan fazla artarak 21 milyar dolara çıktığını bildirdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, odada düzenlenen toplantının açılışında, Afrika'nın Türk sanayicileri için fırsat kıtası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik yakın ilgisi devam ederken, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliği de "Ruanda'da İş İmkanları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirdi.

Özdebir, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin istenilen seviyeye ulaşamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ruanda'ya 2018'de 21 milyon dolarlık ihracatımız ülkenin toplam ithalatının yüzde 1'ini bile bulmamaktadır. Oradan ithalatımız ise yok denecek kadar azdır. Biz ASO olarak Ruanda ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız."

- Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da kıta nüfusunun 2050 itibarıyla 2,5 milyara çıkacağını belirterek, bu pastadan pay almak için yatırımcıları ülkesine davet etti.

Ülkesinin ekonomideki atılımlarıyla Afrika'da ticaret yapmak isteyen yabancı iş adamlarının dikkatini çektiğini ifade eden Nkurunziza, şu değerlendirmede bulundu:

"Farklı ülkelerden ithal ettiğimiz birçok ürün Ankara'da üretiliyor. Tüketicilerimiz Türkiye'nin kaliteli ürünlerini satın almak istiyor ancak Türkiye ile yaptığımız ticarette diğer ülkeler aracı olduğu için ürünlerin satış fiyatları da katlanıyor. Bizler Türkiye'nin, bilhassa Ankara'nın ihracatını doğrudan Ruanda'ya yapmasını istiyoruz. Bu sayede tüketicilerimiz ürünlerinize daha uygun fiyattan sahip olabilir. Türk ürünlerine pazar bulma konusunda her türlü desteği vermeye hazırız."