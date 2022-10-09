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'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek

09.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor. Bölgenin turizm hareketliliğine, ekonomisine ve lojistiğine katkı sağlaması beklenen tüneller, 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek.

'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek

Bölgeye büyük katkı sağlayacak 'Assos' ve 'Troya' tünellerinde sona gelindi. Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak

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50 DAKİKALIK YOL DA 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

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Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale küçükkuyu tünel
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