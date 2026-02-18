FİNANS

Astor Enerji geçen yıl 35,29 milyar lira hasılat ve yüzde 40 ihracat payına ulaştı

Astor Enerji, geçen yıl 35,29 milyar lira hasılat rakamına ulaşırken, ihracatın toplam satışlar içindeki payını yüzde 40 seviyesine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Astor Enerji, 2025 boyunca karlılığını ve nakit üretme kapasitesini, artan ihracat hacmi, yeni yatırımlar ve AR-GE odağıyla sürdürdü.

Şirket, söz konusu dönemde 11,10 milyar lira FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve 7,67 milyar lira net kar elde ettiğini duyurdu.

2025 sonu itibarıyla şirketin toplam varlıkları yüzde 20,4 artışla 50,6 milyar liraya yükselirken, şirket güçlü özkaynak yapısını korudu.

Kapasite genişlemesi ve iletken üretimine yönelik hazırlıklar, dönen varlıklar içinde stok kalemlerindeki artışta belirleyici oldu. Yüksek ürün kalitesi, operasyonel verimlilik ve etkin işletme sermayesi yönetimi sayesinde sürdürülebilir karlılık seviyesi korunarak, enflasyon muhasebesine göre düzenlenen finansal tablolar, güçlü nakit pozisyonunu ve yatırım kapasitesini teyit etti.

100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin dış satımında yüzde 35,9 ile Avrupa Birliği ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 20,2 ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika takip etti. Ayrıca Kuzey Amerika pazarına girişle bu kıtanın ihracat payı yüzde 5,2 seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirketin 2025 mali yılında başarılı bir performans sergileyerek güçlü bir yılı geride bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde karlı bir büyüme elde ederek finansal yapımızı daha da güçlendirirken, şirketimizi uzun vadede enerji teknolojileri pazarında lider bir oyuncu olarak konumlandıracak önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Küresel elektrik talebindeki artış, endüstrilerin hızlanan elektrifikasyonu ve yapay zekayı destekleyen veri merkezlerine yönelik yatırımlar, büyümemizi destekleyen temel unsurlar oldu."

Astor Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ünsal da küresel trendleri özetleyerek, "Artan elektrik talebi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve iletim–dağıtım şebekelerinin modernizasyonu, transformatör ve enerji ekipmanları sektörünü stratejik bir konuma taşıdı. Bu dinamik ortamda Astor Enerji AŞ, güçlü üretim altyapısı, mühendislik yetkinliği ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle küresel değer zincirinde konumunu güçlendirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Astor Enerji Fİnansal İşler Müdürü (CFO) Olcay Doğan ise 2025'in Astor Enerji açısından ise büyüme, yatırım ve finansal disiplinin eş zamanlı olarak başarıyla yönetildiği güçlü bir dönem olduğunu belirterek, "Şirketimiz bu süreçte hem operasyonel kapasitesini artırdı hem de finansal dayanıklılığını koruyarak sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla uyguladı. Büyüme stratejimizin bir ayağını finansal karar alma süreçlerinin etkin finansal risk yönetimiyle desteklendiği güçlü finansal yapı, diğer ayağını ise kaliteli üretim odaklı güçlü üretim altyapısı oluşturuyor. Bu iki ayaklı büyüme stratejisi, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışıyla desteklenerek, Astor Enerji'nin sektörümüzde lider küresel oyuncu olma hedefine hızlı adımlarla ulaşması için önümüzdeki dönemde de kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

