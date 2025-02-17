Asya Altyapı Yatırım Bankasından 5 milyar dolarlık destek! Bakan Şimşek'ten açıklama, 'Programımızı kararlılıkla uygulayacağız'

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AAYB ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli adım atıldığı bildirildi.

AAYB'nin üç yılda (2025-2027) Türkiye'deki kamu projelerine sağlamayı öngördüğü yaklaşık 5 milyar dolarlık finansmanın, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Liqun'in Suudi Arabistan El Ula kentinde bir araya geldiği toplantıda imzalanan mutabakat zaptıyla somutlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu mutabakat zaptıyla AAYB ile ilk kez çok yıllı çerçeve oluşturulmuş ve işbirliğimiz daha da güçlendirilmiştir. İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacak. Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecek."

EK 5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK

Açıklamada, kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Böylece reel sektör ve ihracatçılar için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektörler ve bölgelerdeki alt ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü işbirliği ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde Türkiye tercih edilen kalkınma ortağı haline gelmiştir. Çok taraflı kalkınma bankalarındaki aktif portföy büyüklüğümüz 2024 sonu itibarıyla 35 milyar dolara ulaşmış olup, bu başarı ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKİYE BANKANIN 10. BÜYÜK HİSSEDARI

Öte yandan AAYB, merkezi Pekin'de bulunan 110 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Bankanın toplam sermayesinin yüzde 75'i bölgesel üyelere, yüzde 25'i ise bölge dışı üyelere dağıtılıyor. Türkiye, 2,6 milyar dolar sermayesiyle yüzde 2,5'lik oy gücüne sahip olurken, bankanın 10. büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bölge ülkeleri arasında da 7. sırada yer alıyor.

AAYB, 2018'den bu yana Türkiye'ye 5,5 milyar dolar finansman sağladı. Türkiye, Hindistan'ın ardından banka finansmanından en fazla yararlanan ikinci ülke konumda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Programımızla pekişen güven ortamı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliğimiz sayesinde ülkemiz uluslararası kuruluşlar için kalkınma alanında önemli bir ortaktır" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:



"Programımızla pekişen güven ortamı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliğimiz sayesinde ülkemiz uluslararası kuruluşlar için kalkınma alanında önemli bir ortaktır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası 2025-27 döneminde sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik kamu projelerine uzun vadeli ve piyasaya göre düşük maliyetli 5 milyar dolar finansman sağlamayı öngörüyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte özel sektörümüze 5 milyar dolar ek finansman öngörülmektedir.

Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek kamu ve özel sektörün uygun koşullarda dış finansmana erişimini daha da artıracağız"

Programımızla pekişen güven ortamı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliğimiz sayesinde ülkemiz uluslararası kuruluşlar için kalkınma alanında önemli bir ortaktır.



Asya Altyapı Yatırım Bankası 2025-27 döneminde sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik kamu… https://t.co/vkMxhoeiyZ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 17, 2025

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır