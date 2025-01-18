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O haber gündem olmuştu! Gelir İdaresi'nden açıklama: 'Hukuki haklarımızı kullanacağız'

18.01.2025 13:21
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in meyve bahçelerine denetim yaptırdığı" yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlgili bölgede ihbar üzerine inceleme ve yoklama yapıldı. Bu tip ihbarlar hiçbir şekilde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mıza gelmez, ihbar ve şikayetler kendi mekanizması içerisinde merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır" sözleri kullanıldı.

O haber gündem olmuştu! Gelir İdaresi'nden açıklama: 'Hukuki haklarımızı kullanacağız'

GİB'den yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" başlıklı haberin kamuoyunu yanlış ve eksik bilgilerle yanıltmak üzere bilinçli yazıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin alınan ihbarda, mükellefin işletme büyüklüğünü aşacak sayıda meyve ağacı bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İlgili bölgede ihbar üzerine inceleme ve yoklama yapıldı. Bu tip ihbarlar hiçbir şekilde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mıza gelmez, ihbar ve şikayetler kendi mekanizması içerisinde merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır" değerlendirmesinde bulunuldu.

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ADİL REKABET İÇİN DENETİM YAPILDI

Açıklamada, ihbarın ardından tespitler için gereğinin yerine getirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tespitlerde, haberde belirtildiği üzere mükellefin arazisinde 2 bin değil işletme büyüklüğü sınırını aşan 7 binin üzerinde elma ağacı olduğu belirlenmiş, diğer çiftçilerimizin mağdur olmaması ve üreticilerimiz arasındaki rekabetin adil şekilde korunması için söz konusu denetim gerçekleşmiştir"

GİB'in burada en temel amacının kayıt dışılığı önleyerek mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, bu bölgede haberde adı gecen mükellefin yanında işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan diğer mükellefler nezdinde de denetim ve yoklamaların gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

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HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK

Açıklamada, GİB'in ve ilgili birimlerin vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek ve incelemekle yükümlü olduğu vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler, adil ve şeffaf bir vergi denetimi sağlama amacı da taşımaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında anlaşılmaktadır ki gazete Gelir İdaresinden doğru bilgiye ulaşma gereği bile duymadan çiftçilerimiz üzerinden sadece algı operasyonu amacıyla haberi kaleme almıştır, kamuoyunu yanıltıcı habere ilişkin hukuki hakkımızı kullanacağız."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek gelir idaresi başkanlığı
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