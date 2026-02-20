FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"At Yılı", "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'da Çinli turist beklentisini yükseltti

Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da Çinli turist yoğunluğu bekleniyor.

"At Yılı", "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'da Çinli turist beklentisini yükseltti

"At Yılı"nda daha fazla Çinli turistin ağırlanabilmesi için turizm merkezlerinde hazırlıklar yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya başta olmak üzere çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda 14-20 Şubat'ta bölgede düzenlenen "At Yılı" etkinliklerinde, turistik alanlara Çince ve Türkçe afişler asıldı, süslemeler yapıldı, çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonların, bölge ve ülke turizmine katkı sunması bekleniyor.

Çeşitli tanıtım programları, kültürel buluşmalar ve sosyal medya kampanyaları hayata geçirilirken, Bakanlık tarafından hazırlanan Çince tanıtım materyalleri ile Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri dijital platformlarda da ön plana çıkarıldı.

Kapadokya'daki sektör temsilcileri, bölgede düzenlenen "At Yılı" etkinliklerinin kısa vadede rezervasyonlara, orta vadede ise Çin pazarında kalıcı bir turizm artışına katkı sunacağını öngörüyor.

"BİRÇOK ÜLKEYE YÖNELİK BELLİ STRATEJİLER YÜRÜTÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AA muhabirine, turizmde Çin pazarının Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "At Yılı" organizasyonlarının bu bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin turizm hedeflerinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkati çeken Yazgı, şöyle konuştu:

"Turizm hedeflerimiz doğrultusunda birçok ülkeye yönelik belli stratejiler yürütüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, çok büyük bir nüfus. Derin kültürel ve geçmişe dair ticari bağlarımız olan bir ülke. Bu sene Çin takvimine göre At Yılı olması münasebetiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile birçok organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çinli turistlerin Türkiye'yi tanıması, buraya gelmesi ve Türkiye'de güzel vakit geçirebilmesi için tanıtım amaçlı yoğun çalışmalar uyguluyoruz. Bu yıl her ay farklı aktiviteler planlıyoruz. Bundan sonra da Çinli turistlerimizi yoğun bir şekilde bekliyoruz.

At Yılı dolayısıyla internet arama motorlarını takip ediyoruz. Türkiye'de şu anda en çok aranan ve plan yapılan destinasyon olarak Kapadokya'mız var. Çinli turistlerimizin burayla ilgili şu anda planlar yaptığını biliyoruz. Mayıs ayında onların uzun bir tatili var. Şu anda ona hazırlanıyoruz. Tüm Çinli turistlerimizin burada güzel vakit geçireceğini, güzel yemekler yiyeceğini, gastronomisiyle, tarihiyle, kültürüyle tüm misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağımızı ifade ediyorum."

"ÇİNDEN DAHA ÇOK KALABALIK TURİST BEKLENTİMİZ VAR"

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) Başkanı Ömer Tosun ise burada turizmin 12 ay boyunca devam ettiğini belirterek, yaz, kış ve bahar dönemlerinde farklı manzaraya bürünen bölgeye Çin'den gelen taleplerin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Bu yılın turizm açısından hareketli geçeceğine inandıklarını söyleyen Tosun, "Çinliler yoğunluk anlamında en önemli misafirlerimiz. Vizelerin kaldırılmasıyla Çin'den çok kalabalık turist beklentimiz var. Çinliler bizim yaz kış misafirimiz oluyor. Tüm Çinlileri Kapadokya'ya bekliyoruz." dedi.

Çin'in Çengdu kentinden tatil için Kapadokya'ya gelen He Yue de Kapadokya'nın ülkesinde popüler bir turizm destinasyonu olarak tanındığına dikkati çekti.

Uzun zamandır gelmek istediği bölgede "At Yılı" etkinliklerine katılmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Yue, "At Yılı'nda Türkiye'ye ve özellikle Kapadokya'ya gelmeyi planladım. Kapadokya'nın kültürünü deneyimlemek ve yerel insanlarla etkileşimde bulunmayı çok istiyordum. Kapadokya'yı tanıdıkça gerçekten çok sevdim. Arkadaşlarıma mutlaka tavsiye edeceğim." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönemİmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönem
Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı!Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin Kapadokya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.