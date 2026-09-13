Atıkları paraya çevirdi! 13 yaşındaki çocuğun kazancı 1 milyon TL'yi aştı

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Solihull kentinde yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, küçük yaşta başladığı geri dönüşüm çalışmasını büyük bir toplumsal projeye dönüştürdü. Ryan'ın bugüne kadar tahmini 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştürdüğü ve elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ile çeşitli hayır amaçlı çalışmalar için yaklaşık 18 bin sterlin (İngiliz para birimi) toplandığı bildirildi.

Ryan'ın yürüttüğü We Can CIC girişimini destekleyen Mileway'in raporunda, 13 yaşındaki çocuğun geri dönüşüm faaliyetlerini okul hayatıyla birlikte sürdürdüğü belirtildi. Rapora göre Ryan, kutuları toplamak, ayırmak ve ezmek için haftada 20 saate kadar zaman harcıyor. Çalışmanın başlangıçta küçük çaplı olduğu, ancak Ryan'ın çevresindeki işletmelerden de kutu toplamaya başlamasıyla birlikte giderek büyüdüğü aktarıldı.

RYAN'IN KUTU TOPLAMA SERÜVENİ 10 YAŞINDA BAŞLADI

Ryan Hulance'ın geri dönüşüm macerası 10 yaşındayken başladı. Solihull Observer'ın Şubat 2023'te yayımladığı habere göre Ryan, boş içecek kutlarını satın alan geri dönüşüm merkezleri üzerine araştırma yaptıktan sonra Kasım 2022'de kutu toplamaya karar verdi.

Çalışmalarını genişletmek isteyen Ryan; işletmeler, kafeler, barlar ve komşularla iletişime geçerek artık ihtiyaç duyulmayan kutuları kendisine ulaştırmalarını istedi. Toplanan ve geri dönüştürülen kutulardan elde edilen para ise yerel gıda bankalarının ihtiyaç duyduğu malzemelerin alınmasında kullanılmaya başlandı.

İlk zamanlarda Ryan'ın haftalık topladığı kutu sayısı yalnızca birkaç yüzle sınırlıydı. Talker News'in Mart 2026 tarihli haberinde, ailenin daha fazla depolama alanı oluşturabilmek için Ryan'ın poşetlere dolduracağı kutuları otomobilleriyle üzerinden geçerek ezdiği bilgisi yer aldı.

HAFTALIK TOPLANAN KUTU SAYISI 20 BİNE ÇIKTI

Projenin büyümesiyle birlikte geri dönüşüm faaliyetinin hacmi de kısa sürede arttı. Talker News'in Mart 2026'da aktardığı bilgilere göre Ryan, yaklaşık 200 düzenli tedarikçiden haftada ortalama 20 bin kutu toplamaya başladı. Aynı haberde, ailenin kutuları büyük metal balyalar haline getirmesine imkan sağlayan endüstriyel bir pres makinesine kavuştuğu da belirtildi.

Bu süreçte Ryan'ın geri dönüştürdüğü alüminyum kutuların toplamı 1,5 milyonun üzerine çıktı. Genç girişimci aynı zamanda proje için haftada 20 saate kadar zaman ayırmaya başladı.

Solihull Observer'ın Ocak 2026'da yayımladığı haberde ise We Can Community'nin ayda bir tondan fazla alüminyum kutu topladığı bilgisine yer verildi. Toplanan kutu miktarındaki artış, özel bir konut adresindeki depolama alanını yetersiz hale getirirken grup daha büyük bir çalışma alanı arayışına girdi.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN GELİR 18 BİN STERLİNE (1.180.557 TL) ULAŞTI

Ryan'ın projesiyle ilgili açıklanan son rakam, yaklaşık 18 bin sterlin(1.180.557 TL) olarak kayıtlara geçti. The Economic Times'ta yer alan habere göre Mileway, Ryan'ın 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştürmesinin ardından yerel gıda bankaları için yaklaşık 18 bin sterlin topladığını açıkladı. South West News Service'i kaynak gösteren Global Heroes da Ryan'ın tahmini 1,5 milyon kutuyu geri dönüştürdüğünü ve hayır işleri için yaklaşık 18 bin sterlin topladığını bildirdi.

Birmingham Havalimanı tarafından Mayıs 2025'te yapılan açıklamada ise Ryan ve ailesinin 1 milyondan fazla kutuyu işlediği ve yerel gıda bankaları için 6 bin sterlinden (393.519,06 TL) fazla para topladığı belirtildi. Havalimanı ayrıca We Can CIC'ye, bir kutu balyalama makinesi satın alınmasına ve geri dönüşüm kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 5 bin sterlin (327.932,55 TL) hibe verdi.

Bu nedenle Birmingham Havalimanı'nın 2025 yılında açıkladığı 6 bin sterlinlik (İngiliz para birimi) gelir, projenin güncel toplamı olarak kabul edilmiyor. Daha sonraki haberlerde Ryan'ın topladığı miktar yaklaşık 18 bin sterlin (1.180.557 TL) olarak ifade edildi.

KÜÇÜK BİR GİRİŞİMDEN TOPLUMSAL PROJEYE

Ryan'ın başlattığı geri dönüşüm çalışması bugün We Can Community CIC çatısı altında yürütülüyor. Solihull Observer'ın aktardığına göre başlangıçta küçük ölçekli ve yerel bir topluluk girişimi olan çalışma, Community Interest Company desteğiyle daha sistemli ve düzenli bir yapıya kavuştu.

Grup, alüminyum kutuları toplamaya devam ederken geri dönüşümden sağlanan geliri ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak amacıyla kullanıyor. Solihull Observer'ın 2024 tarihli haberinde de We Can Community CIC, boş içecek kutlarını toplayan ve bunlardan elde edilen geliri yerel gıda bankaları için gıda temininde kullanan bir kuruluş olarak tanımlandı.

RYAN OKULUNUN YANI SIRA GERİ DÖNÜŞÜME DEVAM EDİYOR

Henüz 13 yaşında olan Ryan, okul hayatını sürdürürken geri dönüşüm faaliyetlerini de bırakmadı. Okul sonraları ve hafta sonlarında kutuları toplamaya, ayırmaya ve işleme faaliyetlerine devam ediyor. Talker News, Ryan'ın bu çalışma için haftada yaklaşık 20 saat ayırdığını bildirdi.

Ryan'ın annesi de ailenin girişimi daha da büyütmek ve düzenli kutu sağlayan işletmelerin sayısını artırmak istediğini ifade etti.

Böylece Ryan'ın 10 yaşında çevresinden birkaç yüz kutu toplayarak başlattığı çalışma, bugün yaklaşık 200 düzenli tedarikçiden haftada yaklaşık 20 bin kutu toplanan bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü. Ryan'ın bugüne kadar tahmini 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştürdüğü belirtilirken, bu faaliyetlerden yaklaşık 18 bin sterlin (İngiliz para birimi) gelir elde edilerek gıda bankaları ve diğer hayır amaçlı çalışmalar desteklendi. Geri dönüşüm operasyonunun ise büyümeyi sürdürdüğü aktarıldı.