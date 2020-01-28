Atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda geri dönüşümcülerden duyarlılık çağrısı

MUHAMMET EMİN HORUZ - Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, Türkiye'nin geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda 2017'den sonra önemli bir atılım gerçekleştirmesine karşın henüz yolun çok başında olduğunu ve bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlı davranması gerektiğini bildirdi.

Çetin, AA muhabirine, Türkiye'de geri dönüşüme gönderilen atıkların oranının yüzde 8 gibi düşük bir seviyede olduğunu ve bu oranın yükseltilmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Geri dönüşüm konusunda herkese görev düştüğünü vurgulayan Çetin, "Geri dönüşüm ve sıfır atıkta yolun çok başındayız, katedecek çok yolumuz var. Hane halkı, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, devlet, kısacası herkesin geri dönüşüm konusunda duyarlı olması lazım." dedi.

Geri dönüşüm sektörünün donanım açısından iyi bir noktada bulunduğunu belirten Çetin, "Şu anda Türkiye, kaynağında ayrıştırarak, bütün atığını geri dönüşüme getirecek seviyeye ulaşsa bile bütün girdisi, sektör olarak donanımımıza yetmiyor. Yani özel sektörümüz çok dinamik bir yapıya sahip, müthiş bir donanıma sahibiz." dedi.