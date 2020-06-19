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Atın Piyasasında Son Durum! (19 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 06:34 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Atın Piyasasında Son Durum! (19 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (19 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 621 lira, gram altın ise 380 lira cumhuriyet altını da 2.566 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 19 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne yükselerek başlamasının ardından fiyatı 380,68 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü dikey seyirle 380,68 liradan tamamladı.

Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 380 lira seviyesinde seyrediyor.

19 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın 622,66 lira, Cumhuriyet altını da yükselişe geçerek 2.566 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre dikey artışla 1.726,49 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.726 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.


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