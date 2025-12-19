ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

Bankacılık sektörü 2026 yılında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Özel bankalar 1 Ocak 2026'dan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyor. Buna göre, bankalar artık ATM'leri 'şube içi' ve 'şube dışı' olarak ayıracak. Yeni modelle beraber ATM'lerden para çekmek iki şekle göre ayıracak.

50 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bankaların ATM'lerini şube için ve şube dışı olarak ayırması ile kullanıcıların çekebileceği para tutarlarını da doğrudan etkileyecek. Yeni modelle 'şube içi' ATM'lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL'nin üzerine çıkması planlanırken, cadde ve AVM gibi noktalardaki 'şube dışı' ATM'lerde artışların sınırlı kalması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA!

Bu tercihin arkasında, şube içi ATM'lerin banknot dolumu, güvenliği ve kontrolünün çok daha kolay olması yer alıyor. Şube personelinin anında müdahale edebildiği bu noktalar, yüksek tutarlı işlemler için daha uygun görülüyor.

SEKTÖRDE YAYGINLAŞACAK

Merkez Bankası'nın yeni banknot basmaya mesafeli durması mevcut banknotlarla artan nakit talebinin artması sonucu en büyük kupürün alım gücünün düşmesi, ATM'lerin daha sık doldurulmasını ve maliyetlerin artmasını beraberinde getirdi.

Bazı özel bankalar son aylarda şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz çekim limitlerini önemli ölçüde artırarak sistemi fiilen devreye aldı. 2026 itibarıyla bu yaklaşımın sektör genelinde yaygınlaşması bekleniyor.