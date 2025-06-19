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ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay! Bir tuş her şeyi değiştiriyor

ATM'lerden para çekenleri ilgilendiren bir detay ortaya çıktı. Dolandırıcıların, ATM'lere kart bilgilerini kopyalayan cihazlar yerleştirebildiği öğrenilirken uzmanların, işlemden önce "İPTAL" tuşuna basmasının güvenlik açısından önemli olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi. Öte yandan QR kod ile işlem yapmanın da dolandırıcılık riskini azaltan bir yöntem olarak öne çıktığı aktarıldı.

ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay! Bir tuş her şeyi değiştiriyor
Hande Dağ

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmek için sürekli farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Son olarak özellikle ATM'lerdeki kart giriş yuvalarına yerleştirilen sahte kart okuyuculara karşı önlemler konuşulmaya başlandı. İşte dolandırıcıların o yöntemi ve para çekmek ya da para yatırmak için ATM kullanacak olan vatandaşların yapabilecekleri...

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Haberler'de yer alan habere göre; söz konusu cihazların ATM'nin kart okuma mekanizmasına benzer şekilde çalışıp kartın manyetik şeridinden veya çipinden bilgileri kopyalayarak dolandırıcıların eline geçmesini sağladığı belirtildi.

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Söz konusu işlemde ATM'ler dışarıdan bakıldığı zaman her ne kadar normal görünse de cihazların çoğu zaman kullanıcılarca fark edilmediği aktarıldı. Bu durumun dolandırıcılık riskini artırdığına dikkat çekilirken uzmanların, ATM kullanımında basit ama etkili önlemlerle risklerin azaltılabileceğine vurgu yaptığı kaydedildi.

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İPTAL TUŞU İLE İŞLEME BAŞLAMAK

Bu noktada uzmanların dikkat çektiği güvenlik adımlarından bir tanesinin kartı takmadan önce ATM'nin "İPTAL" tuşuna basmak olduğu aktarıldı. Söz konusu işlemin ATM'nin sahte bir düzeneğe balığı olup olmadığının anlaşılmasını sağlayabileceği ve cihazda yasa dışı bir donanım olması halinde sistemin devre dışı kalmasına yol açabileceği kaydedildi. Uzmanların, konuya dair açıklamalarında "İPTAL tuşuna basmak, dolandırıcıların kurduğu düzenekleri devre dışı bırakma şansı tanır. Her kullanım öncesi bu adımı atmak, kullanıcı güvenliği açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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QR KOD SEÇENEĞİ

Güvenlik için önerilen bir diğer yöntemin ise QR kod ile işlem yapmak olduğu belirtilirken böylece ATM'ye kartı takmadan yalnızca mobil uygulama üzerinden işlem yapılabildiği, dolayısıyla fiziksel kart kullanılmadığından bilgilerin dolandırıcıların eline geçme ihtimalinin ortadan kalktığı aktarıldı. Uzmanlar bununla ilgili "QR kod yöntemi, fiziksel kartı ortadan kaldırdığı için, kullanıcıları kart kopyalama riskinden korur" ifadelerini kullanırken mobil uygulamalarla yapılan işlemlerin dolandırıcılığa karşı daha dirençli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

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ŞÜPHELİ DURUMLARA DİKKAT

Özellikle ATM'lerden işlem yaparken vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarılırken uzmanların bununla alakalı, kart girişlerinde olağan dışı çıkışı, gevşek bir parça veya olağan dışı bir ses fark ettiğinde ATM'den işlem yapılmaması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
para ATM
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