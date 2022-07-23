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ATM'den şifre alma, değiştirme: ATM şifre değişikliği nasıl yapılır?

22.07.2022 03:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kişisel banka işlemleri de bankaya girmeden yapılır hale geldi. Banka müşterileri işlemlerini gerçekleştirmek için bankaya girmeden ve sıra beklemeden bankaların web sitelerini, mobil uygulamaları ya da ATM'leri kullanabiliyorlar. En sık kullanılan bankacılık ürünlerinden bir tanesi olan ATM'de, kredi kartı ve banka kartı şifre değişikliği yapılabilir mi? ATM'den şifre alma ile ilgili merak edilenler...

ATM'den şifre alma, değiştirme: ATM şifre değişikliği nasıl yapılır?

Havale, FAST ve EFT gibi para transferi işlemlerinin yanı sıra kredi kartı işlemleri veya şifre değiştirme gibi her türlü işlem de herhangi bir banka şubesine girmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor. En yakın ATM sayesinde tüm işlemler birkaç dakika içinde yapılıyor.

ATM şifre değişikliği nasıl yapılır?

Bankamatik olarak da bilinen İngilizce açılımı Automatic Teller Machine olan otomatik vezne makineleri sayesinde ATM'den şifre almak oldukça kolay bir işlem haline geldi. Banka şubesine uğramadan veya müşteri hizmetlerini aramak zorunda kalmadan her türlü işlem, ATM'ler aracılığı ile yapılabiliyor.

ATM'den şifre değişikliği yapabilmek için mevcut şifre ve banka kartından başka bir şeye gereksinim duyulmuyor. Birden fazla banka kartına sahip olan kullanıcılar kartın şifresini bildiği sürece ATM'de şifre değişikliği yapabilir.

Bankamatikten şifre alma işlemi nasıl yapılır?

Bankamatiklerden şifre alabilmek için banka kartı ile en yakın bankamatiğe gitmek yeterli oluyor. Herhangi bir bankanın bankamatiğinin ekranında çıkan yönlendirmeler kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Birkaç adımda bankamatikten şifre alma işlemi yapılabiliyor.

İşlem yaparken uygulanacak olan adımlar ise şunlar:

  • Kartı bankamatiğe taktıktan sonra Giriş Şifre İşlemleri butonuna tıklanır.
  • Belirlenen şifre, ekranda çıkan kısma yazılır.
  • Son adımda şifre oluşturur.

Mevcut şifreyi değiştirmek de yine bankamatikler aracılığı ile yapılabiliyor. Bankamatik şifre değiştirme işlemi için kartı bankamatiğe taktıktan sonra ekranda çıkan menü kullanıcıyı yönlendirir. Bankamatikte çıkan menüler her bankada farklı olsa da çok fazla değişkenlik göstermiyor.

Eğer sahip olunan kartın mevcut şifresi hatırlanmıyorsa banka şubesine gitmek gerekiyor. Şahsen yapılması gereken başvurunun ardından sorun giderilir. Kimlik gösterilerek banka çalışanları yardımı ile yeni bir kart ya da yeni bir şifre almak mümkün olur.

Aynı hizmet biraz daha zaman alsa da bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da alınabilir. Bu tür işlemlerde şifreyi unutmamak zaman kazandırır. Şifrenin güvende olması için alınacak önlemler doğrultusunda en iyi yol şifreyi ezberlemektir. Şifreyi bir yere not etmek, mail ya da mesaj yoluyla sanal ortamda birine göndermek gibi hatalardan kaçınmak gerekiyor.

Her türlü önlem alındığı halde şifre hatırlanmıyorsa alınacak olan en güvenli önlem bir an önce banka ile iletişime geçip kartı iptal ettirmek olacaktır.


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