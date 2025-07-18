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ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz...

Son yıllarda dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle bankalarda müşterilerini korumak için çeşitli önlemler alıyor. Mobil bankacılık uygulamalarında şifre değişimi 6 ayda 1 olmak üzere zorunluyken aynı düzenlemenin ATM'den yapılacak kartlı işlemler için de devreye alınması bekleniyor.

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz...
Ezgi Sivritepe

Nakit para kullanımı artık rafa kalkarken kart kullanım oranlarındaki hızlı yükseliş ise dikkat çekiyor. Kart ile harcamaların yoğunlaştığı son yıllarda ise dolandırıcılık vakaları da bir o kadar yükseldi. Müşterilerinin mağdur olmaması için güvenlik önlemlerini sıkılaştıran bankalardan yeni bir hamle geldi.

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz... 1

MOBİL BANKACILIK DA ZORUNLU

İnternet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu önlemek amacıyla bankalar, kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor. Söz konusu parolaların, kullanılan son 3 parola ile aynı olmasına izin verilmiyor.

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz... 2

81 İLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!

Söz konusu düzenlemenin ATM'lerden yapılacak kartlı işlemler için de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sözcü'nün haberine göre, gelecek hafta itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe girmeye başlayacak.

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz... 3

ŞİFRELER DEĞİŞECEK

BDDK'nın konuya ilişkin bir tebliği yok ancak uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, mevcut şifreleri ile giriş yaptıklarında yeni bir şifre belirlemek için farklı bir ekrana yönlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık banka mobil uygulama ATM
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