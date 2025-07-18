ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat! 81 ilde yürürlüğe girecek, farklı bir ekran görürseniz...

Nakit para kullanımı artık rafa kalkarken kart kullanım oranlarındaki hızlı yükseliş ise dikkat çekiyor. Kart ile harcamaların yoğunlaştığı son yıllarda ise dolandırıcılık vakaları da bir o kadar yükseldi. Müşterilerinin mağdur olmaması için güvenlik önlemlerini sıkılaştıran bankalardan yeni bir hamle geldi.

MOBİL BANKACILIK DA ZORUNLU

İnternet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu önlemek amacıyla bankalar, kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor. Söz konusu parolaların, kullanılan son 3 parola ile aynı olmasına izin verilmiyor.

81 İLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!

Söz konusu düzenlemenin ATM'lerden yapılacak kartlı işlemler için de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sözcü'nün haberine göre, gelecek hafta itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe girmeye başlayacak.



ŞİFRELER DEĞİŞECEK

BDDK'nın konuya ilişkin bir tebliği yok ancak uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, mevcut şifreleri ile giriş yaptıklarında yeni bir şifre belirlemek için farklı bir ekrana yönlendirilecek.