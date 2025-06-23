FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ATM kuyruğuna girmeye son! Nakit para en çok orada kullanıyordu, esnaftan adım geldi 'Usulüne uygun'

Kahramanmaraş'ta bir pazarcı esnafı, geleneksel tezgâhına teknolojiyi entegre ederek pos cihazı üzerinden satış yapmaya başladı. Pazar tezgahı işleten Ömer Aksu, emekli müşterilerin ise artık ATM kuyruğuna girmeden pazardan alışveriş yapabildiğini söyledi.

ATM kuyruğuna girmeye son! Nakit para en çok orada kullanıyordu, esnaftan adım geldi 'Usulüne uygun'

Nakit paraya en çok ihtiyaç duyulan noktalardan biri de semt pazarları. Nakit para ile alışveriş yapılan semt pazarlarında da bazı tezgah sahipleri vatandaşlar için pos cihazı temin etmeye başladı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan semt pazarında meyve-sebze tezgâhı işleten Ömer Aksu, nakit taşımakta zorlanan müşterilerinin talebi üzerine pos cihazı ile ödeme almaya başladı.

AW481964_09

Vatandaşların özellikle temassız ödeme özelliğini sık kullandığını belirten esnaf, emekli müşterilerin ise artık ATM kuyruğuna girmeden pazardan alışveriş yapabildiğini söyledi. Bazı genç müşteriler ise karekod uygulamasıyla ödeme yapmanın hem modern hem de pratik olduğunu ifade etti.

AW481964_08

MÜŞTERİLER MEMNUN

Pazarcı esnafı Ömer Aksu, "Kart ile alışveriş müşteriler tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. İnsanların cebinde nakit bulunmamış olabiliyor, para çekemeyebiliyorlar ama kart ile alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Buradaki tüm esnaf ya da diğer esnaflarda da olması gerekiyor. Bu işin resmiyeti de var ve usulüne göre uygun bir şekilde yapılıyor" dedi.
AW481964_04

Müşterilerden Durmuş Eren Cabioğlu ise "Biz marketlerde para kart kullanıyoruz. Marketlerdeki bu uygulamanın pazarlar da faaliyete geçmiş olması uygun olmuş. Güzel bir uygulama" diye konuştu.
AW481964_03

Öte yandan yaz mevsimi nedeniyle kentteki semt pazarlarında ürün bolluğu da dikkat çekiyor. Fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan gibi kentte de yetişen bir çok ürün semt pazarlarında uygun fiyatlarda satışa sunuluyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel enerji geçişi için elektrik altyapısına 2050'ye kadar 21,4 trilyon dolar yatırım gerekliKüresel enerji geçişi için elektrik altyapısına 2050'ye kadar 21,4 trilyon dolar yatırım gerekli
Avdagiç'ten ihracat için 3 öneri!Avdagiç'ten ihracat için 3 öneri!

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Pazar kredi kartı pos cihazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Altın almak yerine 'Paranızı burada değerlendirin'

Altın almak yerine 'Paranızı burada değerlendirin'

'Yıllık izin yerine para' ihtimaline uzman isimden net yanıt!

'Yıllık izin yerine para' ihtimaline uzman isimden net yanıt!

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' mesajı

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' mesajı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.