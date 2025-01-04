ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

ATM'ler banknot krizi yaşanıyor. 5, 10, 20, 50 hatta 100 TL'lik banknotları ATM'den çekmek artık neredeyse imkansız. Sadece çekmek değil, yatırmak istiyorsanız o da zor. ATM'lerden artık 100 TL ve katlarını çekebilirsiniz diye uyarı alıyorsunuz.

LİMİT YÜKSELDİ

Yeni yıldan önce ATM'lerden para çekme limiti 5 ila 10 bin arasındaydı. 2025 ile birlikte bu limit 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Haliyle de ATM'lerde para çekme sıkıntısı yaşanıyor.

PARA YATIRILMAK İSTENİNCE DE KABUL ETMİYOR

Show Haber'in haberine göre ATM'lere para yatırmak da zorlaştı. 5, 10, 20, 50 TL yatırmak istenildiğinde ATM'ler kabul etmiyor.

ARTIK İMKANSIZ HALE GELDİ

Bir ATM'nin kapasitesi 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında. Ancak bankalar bu tutarın tamamını yüklemiyor. Vatandaş daha fazlasını çekmeye başlayınca para çabuk tükeniyor. Küçük banknotlar da daha fazla yer kapladığı için ATM'ler kabul etmiyor. Haliyle 5, 10, 20, 50 TL'yi çekmek imkansız hale geliyor.