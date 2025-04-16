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ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak' Rakam değişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.04.2025 08:21
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Vatandaşın anlık nakit ihtiyacını karşılayabilmesi adına ATM'lerden para çekme limitleri büyük önem taşırken bir süredir limitlerin yükseltileceğine dair haberler gündeme gelmişti. Bazı bankalarda 10 bin TL olan para çekme limitinin de zaman içinde düşük kaldığı görülmüştü. Pek çok banka ATM'den para çekme limitlerinde değişiklik yaptı.

ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak' Rakam değişti

Bir süredir özellikle Kurban Bayramı öncesi bankaların ATM'den para çekme limitlerini yükselteceği konusu gündeme geliyordu. Bayram öncesi kurbanlık alacakların nakit ihtiyacı açısından mağduriyet yaşanmaması adına böyle bir hamle bekleniyordu.

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Milliyet'in haberine göre; ATM'lerde para çekme limitlerinde güncellemeye gidildi. Geçen hafta itibarıyla pek çok özel banka ücretsiz para çekme limitlerini yükseltti, bir kamu bankası da limiti güncelledi. Söz konusu hamlelerin diğer bankalara da yayılması beklentiler arasında.

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ATM'DEN PARA ÇEKME LİMİTİNDE YENİ RAKAM

Bir özel banka 10 bin TL olan para çekme limitini 20 bin TL’ye kadar yükseltirken yapılan açıklamada "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir" ifadeleri yer aldı.

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EKSTRA KOMİSYON MASRAFLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Para çekme limitleri 20 bin TL'ye yükselse de bu rakamların vatandaşın nakit ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamadığı belirtiliyor. Belirlenen limitin üzerinde para çekilmesi halinde ise ekstra komisyon gibi masraflar ödenmesi gerekebiliyor.

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Ancak para çekme limitleri 20 bin TL’ye de yükselmiş olsa bu meblağlar yine de vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayamayabiliyor. Vatandaşlar belirlenen üst limitin üzerinde para çekimi yaptığında ekstra komisyon gibi masrafları ödemek zorunda kalıyor.

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"İLERLEYEN SÜREÇTE TEKRAR LİMİT ARTIRIMI GÜNDEME GELECEKTİR"

ATM'den para çekme limiti ile ilgili konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır limit artırımı artık lüks olmaktan çıkıp önemli bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu ihtiyaç da piyasalarda karşılık buldu. Güncelleme yapmayan bankalar da mutlaka limit yükselteceklerdir. 20 bin TL’ye yükselen limitleri şimdilik yeterli buluyoruz, ancak ilerleyen süreçte tekrar limit artırımı gündeme gelecektir.

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LİMİT AŞIMI HALİNDE ALINAN KOMİSYON

Bu durumu belirleyen en önemli husus bankanın şeffaflık politikasıdır. Eğer bankalar müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde limit aşımı halinde komisyon tahsil edileceğini açıkça belirtmişlerse bu komisyonu alabilirler. Ancak böyle bir hüküm yoksa tahsilatı yapan bankadan iade talep edilebilir. İadenin gerçekleşmemesi halinde Tüketici Hakem Heyetlerinden destek alabilirler.

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DİĞER BANKALAR DA LİMİT ARTIRACAK MI?

Şu an için tüm bankalarda bir limit artırımı söz konusu değil. Ancak diğer bankaların da bu yoldan ilerleyerek nakit çekim limitlerini yükselteceğini düşünüyoruz.

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O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Hemen hemen tüm bankaların bu kervana katılacaklarını ve Kurban Bayramı’na kadar nakit çekim limitlerini artıracağını değerlendiriyorum"

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM Para çekme limiti
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