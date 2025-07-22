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ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

Bankalardan işlem yapan vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına bir dizi işlem hayata geçirilmeye devam ediyor. Son değişiklik ise ATM'leri kullananları ilgilendiriyor. Buna göre; ATM'lerde yeni dönem başlarken banka kartı şifresinin 6 ayda 1 değiştirilmesi gerekiyor. Kullanıcılar 6 ayda bir şifre değiştirmek durumunda kalacak. Ancak şifre belirlenmesi konusunda da kritik bir detay var. İşte ayrıntılar...

ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'
Hande Dağ

Şifreler 6 ayda bir değişiyor, ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Güvenlik açıklarını kapatmayı hedefleyen yeni düzenlemeye göre banka kartı şifresini 6 ay boyunca değiştirmeyen kullanıcılar ATM'lerden nakit çekimi yapamayacak.

ATM lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak Zor olacak ama... 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre; ATM'lerde her 6 ayda bir şifre değiştirme zorunluluğu başlıyor. Dijital ortamda yani telefon uygulamalarında zaten bu vardı. Artık ATM'lere gelip kart takıldığında 6 ay sonra o şifreyi değiştirmek zorunlu.

Aslında çok zor değil uygulaması fakat yaşlılara sorulduğunda zor gibi görünüyor.

ATM lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak Zor olacak ama... 2

AMAÇ, DOLANDIRICILIKLARI ÖNLEMEK VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

Uygulamanın amacı kart dolandırıcılıklarını önlemek ve kullanıcı güvenliğini artırmak. Fakat milyonlarca kart kullanıcısı 6 ayda bir değiştirdiği şifresini ezberlemek zorunda kalacak.

ATM lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak Zor olacak ama... 3

SON 3 ŞİFRE TEKRAR KULLANILAMAYACAK

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar şifrelerini oluştururken son üç şifrelerinden hiçbirini tekrar kullanamayacak.

ATM lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak Zor olacak ama... 4

Kart kullanmanın alternatifi de QR kodla para çekmek. Önümüzdeki süreçte QR kullanımının artması da bekleniyor.

Konuyla ilgili fikri sorulan bir vatandaş "Teknolojiye biraz daha yaş itibarıyla uzağız. Onun için benim için zor olacak tabii. İlla ki birinin yardımıyla bu işi çözeceğiz. Eğer kanun öyleyse uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM kart şifre
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