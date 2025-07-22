ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

Şifreler 6 ayda bir değişiyor, ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Güvenlik açıklarını kapatmayı hedefleyen yeni düzenlemeye göre banka kartı şifresini 6 ay boyunca değiştirmeyen kullanıcılar ATM'lerden nakit çekimi yapamayacak.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; ATM'lerde her 6 ayda bir şifre değiştirme zorunluluğu başlıyor. Dijital ortamda yani telefon uygulamalarında zaten bu vardı. Artık ATM'lere gelip kart takıldığında 6 ay sonra o şifreyi değiştirmek zorunlu.

Aslında çok zor değil uygulaması fakat yaşlılara sorulduğunda zor gibi görünüyor.

AMAÇ, DOLANDIRICILIKLARI ÖNLEMEK VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

Uygulamanın amacı kart dolandırıcılıklarını önlemek ve kullanıcı güvenliğini artırmak. Fakat milyonlarca kart kullanıcısı 6 ayda bir değiştirdiği şifresini ezberlemek zorunda kalacak.

SON 3 ŞİFRE TEKRAR KULLANILAMAYACAK

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar şifrelerini oluştururken son üç şifrelerinden hiçbirini tekrar kullanamayacak.

Kart kullanmanın alternatifi de QR kodla para çekmek. Önümüzdeki süreçte QR kullanımının artması da bekleniyor.

Konuyla ilgili fikri sorulan bir vatandaş "Teknolojiye biraz daha yaş itibarıyla uzağız. Onun için benim için zor olacak tabii. İlla ki birinin yardımıyla bu işi çözeceğiz. Eğer kanun öyleyse uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.