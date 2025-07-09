ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor

ATM'lerden para çekme ve para yatırma işlemi yapacaklar dikkat! Yeni dönem başladı, limitler güncellendi. İşte bankaların müşterilere uyguladığı yeni limitler...

CNN Türk'te yer alan habere göre; 2025 itibarıyla bankalar ATM’lerden yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde yeni limitlere geçti. QR kod kullanımı arttı, bankalar da hem güvenliği artırmak hem de işlem hızını dengelemek adına sınırlamalara başladı.

PARA YATIRMA LİMİTLERİNDEKİ FARKLAR

Bankaların para yatırma limitleri arasında da ciddi farklar var. Kimi bankalarda söz konusu 2 bin 500 TL'den başlarken kimi bankalar ise limiti 185 bin TL'ye kadar yükseltti. Pek çok bankada da limitler 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

QR KOD İLE PARA ÇEKMEDE SINIR

QR kod ile ATM’den para çekme işlemleri de son dönemde giderek yaygınlaşıyor. İşlem için belirlenen limitler de dikkat çekici. Bankalar, QR kod ile para çekme sınırını ağırlıklı olarak 5 bin TL ile 20 bin TL arasında belirledi. En yüksek limit 20 bin TL.

KARTLA PARA ÇEKME LİMİTLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Kartla yapılan para çekme işlemlerinde de yeni limitler var. Çok sayıda banka 10 bin TL limiti devam ettirirken, iki banka bu sınırı 20 bin TL'ye çıkarttı.

Öte yandan ATM üzerinden, bankaların belirlediği limitlerin üstünde işlem yapılması durumunda bankalar ek ücret talep edebiliyor. Bu yüzden banka müşterilerinin işlem öncesi banka tarafından belirlenmiş olan limitleri takip etmeleri gerekiyor.

"ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORLAR"

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankaların limit artırımını artık zorunluluk olarak gördüğünü söyledi. Kurtuluş, "Yüksek para çekme limiti sunan bankalar, müşteriler açısından daha cazip hale geliyor. Bu sayede işlem kolaylığı sağlanıyor ve zaman kaybı azalıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan QR kod ile işlem yapmak hızlı olmasının yanı sıra ekstra güvenlik sağlayabiliyor. Uzmanlar bununla ilgili; sistemin önümüzdeki dönemde daha fazla kullanıcı tarafından tercih edileceğini belirtiyor.