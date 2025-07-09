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ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor

ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri güncellendi. Bankalarda para yatırma limitleri 2500 TL ile 185 bin TL arasında değişiyor. QR kod ile para çekme işlemlerinde ise en yüksek limit 20 bin TL olarak belirlendi. Kartla çekimde de pek çok banka 10 bin TL sınırını uygularken iki banka 20 bin TL'ye kadar yükseltti. Uzmanlar limitlerin önümüzdeki dönemde biraz daha artacağını ve QR işlemlerinin yaygınlaşacağını belirtiyor.

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor
Hande Dağ

ATM'lerden para çekme ve para yatırma işlemi yapacaklar dikkat! Yeni dönem başladı, limitler güncellendi. İşte bankaların müşterilere uyguladığı yeni limitler...

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 1

CNN Türk'te yer alan habere göre; 2025 itibarıyla bankalar ATM’lerden yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde yeni limitlere geçti. QR kod kullanımı arttı, bankalar da hem güvenliği artırmak hem de işlem hızını dengelemek adına sınırlamalara başladı.

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 2

PARA YATIRMA LİMİTLERİNDEKİ FARKLAR

Bankaların para yatırma limitleri arasında da ciddi farklar var. Kimi bankalarda söz konusu 2 bin 500 TL'den başlarken kimi bankalar ise limiti 185 bin TL'ye kadar yükseltti. Pek çok bankada da limitler 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 3

QR KOD İLE PARA ÇEKMEDE SINIR

QR kod ile ATM’den para çekme işlemleri de son dönemde giderek yaygınlaşıyor. İşlem için belirlenen limitler de dikkat çekici. Bankalar, QR kod ile para çekme sınırını ağırlıklı olarak 5 bin TL ile 20 bin TL arasında belirledi. En yüksek limit 20 bin TL.

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 4

KARTLA PARA ÇEKME LİMİTLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Kartla yapılan para çekme işlemlerinde de yeni limitler var. Çok sayıda banka 10 bin TL limiti devam ettirirken, iki banka bu sınırı 20 bin TL'ye çıkarttı.

Öte yandan ATM üzerinden, bankaların belirlediği limitlerin üstünde işlem yapılması durumunda bankalar ek ücret talep edebiliyor. Bu yüzden banka müşterilerinin işlem öncesi banka tarafından belirlenmiş olan limitleri takip etmeleri gerekiyor.

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 5

"ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORLAR"

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankaların limit artırımını artık zorunluluk olarak gördüğünü söyledi. Kurtuluş, "Yüksek para çekme limiti sunan bankalar, müşteriler açısından daha cazip hale geliyor. Bu sayede işlem kolaylığı sağlanıyor ve zaman kaybı azalıyor" ifadelerini kullandı.

ATM lerde yeni dönem! Limitler değişti... Para çekecek ve yatıracakların bakması gerekiyor 6

Öte yandan QR kod ile işlem yapmak hızlı olmasının yanı sıra ekstra güvenlik sağlayabiliyor. Uzmanlar bununla ilgili; sistemin önümüzdeki dönemde daha fazla kullanıcı tarafından tercih edileceğini belirtiyor.

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banka ATM Para çekme limiti
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