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ATO Başkanı Baran'dan özel bankalara çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran, "Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak için önemli. Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." dedi.

ATO Başkanı Baran'dan özel bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerek, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecini desteklemek için açıkladığı kredi paketlerine dair görüşlerini paylaştı.

Üç kamu bankasının normalleşme sürecinde ekonominin hızla toparlanması için ellerini taşın altına koyduklarına işaret eden Baran, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette daralma beklendiğini belirterek, bu süreçte ekonomileri ayakta tutmanın en temel yolunun iç tüketimden geçtiğini kaydetti.

Hükümetin yerli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Marttan bu yana ülke olarak asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteriyoruz. Yeni normalleşmeye geçilmesiyle üretimi, istihdamı, tüketimi desteklemek zorundayız. İşletmelerimizi ayakta tutabilmek, istihdamı artırabilmek için yeni normal kurallarına uyarak, sosyal mesafe, maske ve hijyeni dikkate alarak ekonomik ve sosyal aktivitelerimizi sürdürmeliyiz. Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak için önemli. Kamu bankaları attıkları bu adımla salgının etkilerinin bertaraf edilmesini hızlandıracak. Bütün vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanarak ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum."

KAYNAK:AA

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