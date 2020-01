ATO Başkanı Baran: ”E-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu belirtiliyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “E-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019 yılında yüzde 15’e yükselmiş durumda” dedi.

Dünya E- İhracat Forumu (Worldef) tarafından düzenlenen “Orta Anadolu E-ihracat Konferansı”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Baran, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin pek çok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirirken üretim süreçlerini ve iş yapış şekillerini de değiştirdiğini kaydetti. Global perakende ticaret hacminin 2019 yılı itibarıyla 25 trilyon dolara ulaştığını belirten Baran, “Bu rakam içinde e-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019 yılında yüzde 15’e yükselmiş durumda. Yani ticaretin hızla yön değiştirdiği bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer aldığını vurgulayan Baran, “200’den fazla ülke için açıklanan Küresel Dijital Raporu 2019 verilerine göre Türkiye’de aktif internet kullanıcı sayısı 59.3 milyon. Bu kullanıcıların yüzde 72’si her gün online oluyor, yani internete bağlanıyor. Nüfusun yüzde 93’ünü oluşturan 76 milyon vatandaşın da mobil internet aboneliği mevcut. 52 milyon kişi sosyal medya platformlarını kullanıyor ve günde ortalama 7 saat internette geçiriliyor. 2019 raporu olması nedeniyle rakamlar 2018’in rakamları ve güncel verilerin daha yüksek olduğunu tahmin edebiliriz. Türkiye’de e-ticaret pazarının 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştığı belirtiliyor” şeklinde konuştu.

Baran, Türkiye’nin bir yandan KOBİ’leri elektronik ihracata yönlendirirken, diğer yandan da elektronik ithalatın artışına yönelik tedbirleri uygulamaya koyduğunu söyledi. Oda olarak dijital dönüşümler gerçekleştirdiklerine işaret eden Baran, “E-ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Hükümetimizin yaptığı yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında zaten şirket kurma süresini 30 dakikaya indirmiştik. Özetle her bir üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir olarak görmek en büyük hedefimiz ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise e-ihracat platformunun dünyayı küçülttüğüne işaret ederek, “En büyük fuarlarda bile günlük 100 bin kişi gezmiyor. Ama öyle bir platform var ki şimdi, 4 milyara kendimizi tanıtabilme imkanı ve fırsatı var. Tabii burada geliştirilmesi gereken stratejiler var. İşte işin püf tarafı da buralarda olsa gerek. Bu internet nasıl insanlığa yeni bir vizyon kazandırdıysa,dijitalleşmeyi hızlı gelişmesini sağladıysa dünyadaki şu andaki dönüşümü, her anlamdaki dönüşümü hızlandıran, hayatımızı hızlandıran, düşünün bu salondakilerin pek çoğu her halde telefon olmadığı, cep telefonunun olmadığı zamanlarda sıra beklediğimizi hatırlıyordur. Bu internet bizim hayatımızdaki en büyük değişiklik” açıklamasında bulundu.