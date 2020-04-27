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ATO'dan 'Nefes Kredisi' seferberliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. 'Nefes Kredisi'ne en fazla katkı sağlayan oda olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

ATO'dan 'Nefes Kredisi' seferberliği

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Nefes Kredisi'ne en fazla katkı sağlayan oda olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda 3 kez gerçekleştirilen "Nefes Kredisi"nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladığı bildirildi.

Kredinin detaylarının paylaşıldığı açıklamada, "Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılacak. 2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Yüzde 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek. Denizbank'ın aracılık ettiği Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacak."değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi’ne en fazla kaynak ayıran oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Üyelerimiz web sitemiz üzerinden başvurarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler."

Baran, üretim, ticaret ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19,

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