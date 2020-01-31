FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ATO komiteleri "gıda etiketi"ndeki sorunları ele aldı

ATO komiteleri "gıda etiketi"ndeki sorunları ele aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Hazırlanan raporda, gıda etiketlemeye ilişkin yönetmeliğin küçük üreticilerde bazı sorunlara yol açtığı belirtildi - ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: - "Çoğu aile işletmesi olan binlerce üyemizin mevzuat takibi konusundaki yetersizliğinin ekonomiye olumsuz yansımaması için özel çaba halindeyiz"

Ankara Ticaret Odasının (ATO) gıda sektörüne yönelik 5 komitesi tarafından "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" uygulamalarına ilişkin hazırlanan raporda, düzenlemenin küçük üreticilerde bazı sorunlara yol açtığı ifade edildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın "Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri", "Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti", "Pastacılar, Çikolatacılar ve Tatlıcılar", "Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği", "Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri" meslek komiteleri tarafından sektördeki işletmelerin sorunları masaya yatırıldı.

5 komitede, çıkarılan düzenlemelerin sektöre etkileri analiz edilirken, yaklaşık 10 bin aile işletmesinin bu konularda yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtildi. Özellikle "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"ne uyum için belirlenen 3 yıllık sürede, bu işletmelerin sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hazırlanan rapor, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Vekili Harun Seçkin ile Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz'a iletildi.

- "Tüm vatandaşları ilgilendiriyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, küçük işletmelerin yeni düzenlemeler konusunda yeterince bilgi sahibi olamadığını bildirdi.

Yılmaz, yönetmeliğin sadece ATO üyelerini değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Çoğu aile işletmesi olan binlerce üyemizin mevzuat takibi konusundaki yetersizliğinin ekonomiye olumsuz yansımaması için özel çaba halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tüketicileri ve halk sağlığını doğrudan etkileyen mevzuat düzenlemelerinde sektör temsilcilerinin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine hazırlık aşamasında başvurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, böylelikle kaynak ve zamandan tasarruf sağlanacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, Türkiye'den 200 milyon maske talep ettiDünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, Türkiye'den 200 milyon maske talep etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası, gıda etiketi, Halil İbrahim Yılmaz, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Sedat Aybar: Çin’e ‘coronavirüs komplosu’ ABD’nin işine gelmez

Prof. Dr. Sedat Aybar: Çin’e ‘coronavirüs komplosu’ ABD’nin işine gelmez

İklim değişikliği poliçesi yaptıran her müşteri adına bir fidan

İklim değişikliği poliçesi yaptıran her müşteri adına bir fidan

Kiğılı’dan "14 Şubat Sevgililer Günü" kampanyası

Kiğılı’dan "14 Şubat Sevgililer Günü" kampanyası

Mamaslina.com, sektörde hızla büyüyor

Mamaslina.com, sektörde hızla büyüyor

Deprem bölgesinde fatura tahsilatları 90 gün süreyle ertelendi

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

İMSAD: Brexit sonrası Birleşik Krallık pazarını rakiplere kaptırma riski var

İMSAD: Brexit sonrası Birleşik Krallık pazarını rakiplere kaptırma riski var

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.