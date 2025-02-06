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ATV araçların vergilendirilmesi nasıl yapılır? ATV araçlarda MTV var mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
28.01.2025 17:44
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İngilizce dilinde "Her Araziye Uygun Araç" anlamına gelen "All Terrain Vehicle" ifadesi, ATV kısaltmasının açılımıdır. Genel olarak 4 tekerleği bulunan bu araçlar zorlu arazi şartlarında kullanılabilen motorlu araçlardır.

ATV araçların vergilendirilmesi nasıl yapılır? ATV araçlarda MTV var mı?

Her türlü zorlu arazi koşuluna rağmen kullanılabilen motorlu araçlar olan ATV araçları, tarım, spor, hobi ya da keşif gibi çeşitli amaçlara yönelik de kullanılabilmektedir. Motorlu taşıtlar sınıfında yer aldıkları için ATV araçları kullanmak için sürücülerin genel olarak plaka kaydı ve ehliyet de alması gerekmektedir.

İş amaçlı ya da eğlence amaçlı olarak kullanım alanları bulunan ATV araçlar her türlü zorlu yolda ve arazide sürülebilir özelliktedir. Motor performansları genel olarak 50 CC ile 1000 CC arasındadır. Çok amaçlı kullanımı bulunan ATV motorlu araçları kullanım amacı doğrultusunda sınıflandırılmaktadır.

ATV araçlarda MTV var mı?

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ATV araçların tasarımları hafif yapılı ve kompakttır. Genel olarak 4 tekerlekli olarak üretilseler de 6 ve 3 tekerlekli olan modelleri de bulunur. Tekerlekleri büyük ve dişli yapıdadır. Bu özellikleri ile de taşlık, çamurlu yol ya da dik zeminlerde üstün bir tutuş özelliği sağlar.

ATV araçlar motorlu araçlar sınıfına girerler. Motorlu hava ve deniz araçları MTV vergisine tabi tutulur. Bu yüzden de Motorlu Taşıtlar Vergisi ya da kısaca adı ile MTV, ATV araçlar için de geçerli bir vergi türüdür.

ATV araçların vergilendirilmesi nasıl yapılır?

Türkiye’de ATV araçların vergilendirilmesi durumu motorlu taşıtlar için geçerli olan düzenleme ve sınıflandırmalara göre yapılmaktadır. Ancak vergilendirmedeki süreç aracın kayıt türüne ya da kullanılmasının amacına göre değişiklik de gösterebilmektedir.

MTV türünden verginin geçerli olabilmesi için ATV aracının trafiğe kayıtlı olması gerekir. Eğer bir ATV araç trafiğe kayıtlı değilse MTV vergisinden muaf olur. Bu duruma sadece özel arazide kullanılan ATV araçlar gösterilebilir.

ATV araçların trafiğe çıkışları için trafik tescil işlemlerinin yapılması gerekir. Eğer ATV araç sadece özel alanlarda kullanma amacı ile üretilmemişse ve trafiğe çıkmıyorsa herhangi bir tescil işlemi ya da MTV vergisi sorumluluğu söz konusu değildir.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
atv
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