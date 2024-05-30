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Audi gidiyor Togg geliyor… Temmuz ayından itibaren kullanılamayacak: Milletvekili masraflarına kalem kalem inceleme

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.05.2024 11:17
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Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından en çok tepki toplayan konulardan biri makam aracı olarak kullanılan pahalı lüks otomobiller olmuştu. Hükümetin paketin ikinci ayağı olarak kamudaki lüks araçlara da el atıyor. Bu kapsamda Audi’lerin yerini Togg’ların alacağı ifade ediliyor. Ayrıca milletvekillerinin masraflarında da kısıtlamaya gidilmesi için çalışmalar başlamış durumda.

Audi gidiyor Togg geliyor… Temmuz ayından itibaren kullanılamayacak: Milletvekili masraflarına kalem kalem inceleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek yeni bir genelge hazırlıyor. Meclis’teki tüm birimlere gönderilecek tasarruf genelgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Makam araçlarının, yerli otomobil TOGG’la değiştirilmesi de gündemde.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre Meclis, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ BAŞLAYACAK”

TBMM’de bir süredir başlatılan, ‘araç dönüşümü uygulaması’ yeni tedbirlerle hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak.

Meclis’te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor. Bu tedbirler arasında tüm makam araçlarının yerli otomobil Togg’la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları Temmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis’te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

“ÖZEL HASTANE YERİNE DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ”

Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

“VEKİL HARCAMALARI DA KISITLANACAK”

TBMM Başkanlığı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği, ‘milletvekilleri harcamaları da dahil olsun, milletvekilleri tasarruf dışında kalmasın’ önerilerini dikkate alarak, milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirleri çalışıyor.

TBMM’ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak. İstanbul’da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor. Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi vatandaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak.
Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı’nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.


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