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Av yasağı bitti, fiyatlar düştü! Palamudun tanesi 50 lira...

12.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de 1 Eylül itibari ile av yasağının sona ermesinin ardından balık tezgahlarındaki ürün bolluğu arttı, fiyatlarda ise düşüş yaşandı. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Öte yandan, 600-700 gramı 90 liraya satılan palamut kiloluk tane adedi 50 liraya düştü.

Av yasağı bitti, fiyatlar düştü! Palamudun tanesi 50 lira...

1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi arttı. Bu sene bol olması beklenen palamudun ise tanesi 50 liraya düştü.

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“BİR KİLO ET 40 LİRA”
Çanakkale’de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Av yasağı bitti. Dendiği gibi de oldu. Palamut çok bol deniyordu. Şu anda çok balıkçılık var, Karadeniz’de özellikle. Karadeniz’de zaten bol olduğu için fiyatlar düşüyor.

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İnşallah da böyle devam eder. İnşallah daha da düşecek. En fazla 40 liraya düşer ama balığın bir tanesi bir kilo geliyor. Bir kilo et 40 lira. Bence çok uygun. Daha önce 600-700 gram gelen palamudun tanesi 90 liralardaydı. Şimdi tane 50 liraya düştü ve gramaj da arttı. Çok da lezzetlendi. İnşallah vatandaş doya doya balık yiyebilecek" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
palamut Çanakkale
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