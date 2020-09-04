Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 50 liradan 20 liraya düştü

​Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Bollaşan balığın fiyatı da düştü. Av yasağı süresince sardalya balığı çevirme ağlarıyla ve dalyanlarla avlanabildi. Her gün yakalandığı oranda fiyatı belirlenen sardalya, yaz mevsimi boyunca 30 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Av yasağının son günlerinde 50 lirayı bulan sardalyanın kilosu, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan gırgır teknelerinin avladığı tonlarca balık sayesinde, 20 liraya kadar düştü. Ayrıca istavrit 60 liradan 30 liraya, mezgit 70 liradan 35 liraya, tekir 120 liradan 70 liraya düştü. Balık fiyatlarındaki düşüş hem vatandaşı hem de balıkhane esnafını sevindirdi. Esnafın satışları arttı, vatandaş ise bol balık tüketmeye başladı.

'TONLARCA SARDALYA AVLANMIŞTI, KİLOSU 50 LİRADAN 20 LİRAYA DÜŞTÜ'

Çanakkale'de yeni av sezonunun ilk gününde 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi 25 ton sardalya avlayarak sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Devamında da gırgır tekneleri bolca sardalya avlamayı sürdürdü. Balıktaki bolluk fiyatlara yansıdı. Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki balığın bollaştığını belirterek, "Sezonun açılmasıyla birlikte 50 lira olan sardalya 20 liraya düştü. Akım balığı olan palamut kendini göstermeye başladı. Palamut boyuna göre tanesi 10 ila 12.5 lira arasında satılıyor. Balık çeşitleri olarak sardalya, istavrit, tekir, levrek, çipura, mezgit, palamut var. Vatandaş bu sene ucuz balık yiyecek gibi görünüyor" dedi.