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Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 50 liradan 20 liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, 1 Eylül'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları doldu. Av yasağının son günlerinde 50 liraya kadar yükselen sardalya balığının fiyatı, bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü. Yeni av sezonuyla beraber balık fiyatlarının düşmesi, vatandaşları memnun etti.

Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 50 liradan 20 liraya düştü

​Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Bollaşan balığın fiyatı da düştü. Av yasağı süresince sardalya balığı çevirme ağlarıyla ve dalyanlarla avlanabildi. Her gün yakalandığı oranda fiyatı belirlenen sardalya, yaz mevsimi boyunca 30 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Av yasağının son günlerinde 50 lirayı bulan sardalyanın kilosu, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan gırgır teknelerinin avladığı tonlarca balık sayesinde, 20 liraya kadar düştü. Ayrıca istavrit 60 liradan 30 liraya, mezgit 70 liradan 35 liraya, tekir 120 liradan 70 liraya düştü. Balık fiyatlarındaki düşüş hem vatandaşı hem de balıkhane esnafını sevindirdi. Esnafın satışları arttı, vatandaş ise bol balık tüketmeye başladı.

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'TONLARCA SARDALYA AVLANMIŞTI, KİLOSU 50 LİRADAN 20 LİRAYA DÜŞTÜ'

Çanakkale'de yeni av sezonunun ilk gününde 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi 25 ton sardalya avlayarak sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Devamında da gırgır tekneleri bolca sardalya avlamayı sürdürdü. Balıktaki bolluk fiyatlara yansıdı. Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki balığın bollaştığını belirterek, "Sezonun açılmasıyla birlikte 50 lira olan sardalya 20 liraya düştü. Akım balığı olan palamut kendini göstermeye başladı. Palamut boyuna göre tanesi 10 ila 12.5 lira arasında satılıyor. Balık çeşitleri olarak sardalya, istavrit, tekir, levrek, çipura, mezgit, palamut var. Vatandaş bu sene ucuz balık yiyecek gibi görünüyor" dedi.

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'PALAMUT EYLÜL AYI SONLARINA DOĞRU 700-800 GRAMI BULUR'

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, palamutun şu anda tezgahlara küçük boylarda satılmasının sebebini şuan avlanan balıkların öncü palamut olmasıyla alakalı olduğunu değerlendirerek, "Tezgahlarda yerini alan bu ilk palamuta 'çingene palamutu' derler. Eylül ayının sonlarına doğru palamutun tanesi 700-800 gramı bulur. En sonunda palamut biteceği zamanda tekrar incelir. Şu andaki bu palamutlar 250-300 gram arasında. İnşallah bu sene bol bekliyoruz. Çinekop'u, hamsiyi, lüferi, inşallah bereketli sezonumuz olur" diye konuştu.

Çanakkale Balık hali esnafı Hasan Doğuş Tunç ise, "Av sezonunun açılmasıyla beraber tezgahlarda bolluk yaşandı. Bu bollukta fiyatlara yansıdı. Balık fiyatlarında yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı. Sardalya'nın kilosu 50 lirayken, şu anda 20 liraya düştü. Palamut gözükmeye başladı. Diğer balık çeşitlerinde de bolluk var" dedi.

KAYNAK:DHA

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