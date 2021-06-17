FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

17.06.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yer alan bir alışveriş merkezi yerinde aşı uygulamasına geçtiğini duyurdu. Bu uygulama sektörde ilk olma özelliği taşıyor.

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, ‘yerinde aşı’ istasyonu kabul edildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AYD çatısı altındaki AVM’ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Kovid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

“AVM’LERİN AŞILAMA MERKEZLERİ OLARAK DA HALKIMIZA HİZMET VERMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, gelecek günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisinin perakende sektörünü umutlandırdığını belirterek, "Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebilecek." dedi.

Öncel, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde yüzde 50-60’a varan oranlarda ciro kaybına uğrayan markaların 17 Mayıs’tan itibaren mağazalarını yeniden açmanın ve müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Geride bırakılan bir ayda cirolarda istedikleri düzeyde olmamakla birlikte önemli bir toparlanma olduğuna işaret eden Öncel, "Mağazaların cumartesi günleri de açılmasının cirolara olumlu yansımalarını gördük.

Ama 15-16 ayda perakendenin aldığı hasar o kadar büyük ki toparlanmak, normale dönmek, çalışanları motive etmek biraz daha zaman alacak. Aşılanan nüfusun giderek artması, pazar günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ve düğün sezonunun başlamasının perakende satışlarına çok olumlu yansımasını bekliyoruz." diye konuştu.

avm_alışveriş merkezi

Öncel, kendileri için bir diğer önemli konunun turizm olduğunu aktararak, şunları kaydetti,

"Turiste satış organize perakendenin cirosunda önemli yer tutuyor.

Özellikle yaz sezonunda İstanbul’da ve turistik noktalarda bazı mağazaların cirosunun yarıdan fazlası turistten geliyor. Kurların geldiği seviye nedeniyle yabancılar için Türkiye’de çok cazip bir alışveriş ortamı oluştu.

Ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle ocak-nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında çok ciddi bir düşüş var. İlk 4 aya bakıldığında 2019’da 8,7 milyon olan turist sayısı 2020'de 4,2 milyona bu yıl ise 2,7 milyona geriledi.

Doğal olarak turist sayısındaki bu düşüş markalarımızın cirolarına olumsuz yansıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisi perakende sektörünü umutlandırıyor.

Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebileceğini söyleyebilirim."

"SIKINTI DEVAM EDİYOR"

Öncel, salgına bağlı nedenlerin de etkisiyle son dönemde emtia fiyatlarında ortalama yüzde 50 artış olduğunu, navlun maliyetlerinde ise 4 kata varan artışlarla karşı karşıya olduklarını aktararak, bu durumun, markaların üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi.

Salgın sürecinin, olağanüstü koşullarda kiralamalar konusunda mevzuatın yetersiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Öncel, "Biz salgın, afet ya da benzeri nedenlerden kaynaklanan zorunlu kapalı kalınan günlerden ve kaybedilen saatlerden kira alınmamasını istiyoruz.

Bu konuda Ankara’da üzerinde çalışılan düzenlemenin en kısa zamanda tamamlanarak yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Böyle bir düzenleme hem bizim omuzlarımızdaki yükü önemli ölçüde kaldırır hem de tartışmaları noktalayacağından her iki taraf için de psikolojik bir rahatlama sağlar." şeklinde konuştu.

Öncel, AVM’lerin önemli bir bölümünde ortak alan giderleriyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı’nın gündeminde bulunan Ortak Alan Gider Yönetmeliği’nin markalarımızın beklentileri doğrultusunda bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

DHA/AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Devlete binlerce memur alımı yapılacak! Devlete binlerce memur alımı yapılacak!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Altında ibre yeşile döndü

Altında ibre yeşile döndü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Bir ay çiğnenebiliyor! Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.