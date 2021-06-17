AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, ‘yerinde aşı’ istasyonu kabul edildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AYD çatısı altındaki AVM’ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Kovid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir. “AVM’LERİN AŞILAMA MERKEZLERİ OLARAK DA HALKIMIZA HİZMET VERMELERİNİ ARZU EDİYORUZ” Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, gelecek günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisinin perakende sektörünü umutlandırdığını belirterek, "Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebilecek." dedi.

Öncel, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde yüzde 50-60’a varan oranlarda ciro kaybına uğrayan markaların 17 Mayıs’tan itibaren mağazalarını yeniden açmanın ve müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Geride bırakılan bir ayda cirolarda istedikleri düzeyde olmamakla birlikte önemli bir toparlanma olduğuna işaret eden Öncel, "Mağazaların cumartesi günleri de açılmasının cirolara olumlu yansımalarını gördük. Ama 15-16 ayda perakendenin aldığı hasar o kadar büyük ki toparlanmak, normale dönmek, çalışanları motive etmek biraz daha zaman alacak. Aşılanan nüfusun giderek artması, pazar günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ve düğün sezonunun başlamasının perakende satışlarına çok olumlu yansımasını bekliyoruz." diye konuştu. Öncel, kendileri için bir diğer önemli konunun turizm olduğunu aktararak, şunları kaydetti, "Turiste satış organize perakendenin cirosunda önemli yer tutuyor.

Özellikle yaz sezonunda İstanbul’da ve turistik noktalarda bazı mağazaların cirosunun yarıdan fazlası turistten geliyor. Kurların geldiği seviye nedeniyle yabancılar için Türkiye’de çok cazip bir alışveriş ortamı oluştu. Ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle ocak-nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında çok ciddi bir düşüş var. İlk 4 aya bakıldığında 2019’da 8,7 milyon olan turist sayısı 2020'de 4,2 milyona bu yıl ise 2,7 milyona geriledi. Doğal olarak turist sayısındaki bu düşüş markalarımızın cirolarına olumsuz yansıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisi perakende sektörünü umutlandırıyor. Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebileceğini söyleyebilirim." "SIKINTI DEVAM EDİYOR" Öncel, salgına bağlı nedenlerin de etkisiyle son dönemde emtia fiyatlarında ortalama yüzde 50 artış olduğunu, navlun maliyetlerinde ise 4 kata varan artışlarla karşı karşıya olduklarını aktararak, bu durumun, markaların üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi.