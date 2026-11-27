Malatya'da yaşayan 36 yaşındaki Serdar Gedikli, doğuştan yüzde 56 görme engelli olmasına rağmen hayalini kurduğu mini aracı kendi imkanlarıyla hayata geçirdi. Hurda malzemelerden yalnızca 35 bin TL harcayarak ürettiği araç, bahçe ve arazi işlerinde kullanılabiliyor. 6 beygir gücündeki mini araç, saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor.

DHA

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gedikli, mekanik işlere duyduğu ilgiyi çocukluk yıllarından beri taşıyordu. Ancak görme engeli nedeniyle ailesi sanayide çalışmasına izin vermedi. Çocukluğunda çiftçilikle uğraşan, ilerleyen yıllarda market ve tekstil sektörlerinde çalışan Gedikli, kendi aracını üretme fikrinden vazgeçmedi.

Bahçe işlerinde kullanabileceği ekonomik bir araç tasarlamak isteyen Gedikli, ilk olarak projesini hazırladı. Ardından hurda parçaları değerlendirmeye alarak üretime geçti. Çalışmalarını 10 gün içerisinde tamamlayan Gedikli, kendi yaptığı mini aracı kullanmaya başladı.

DHA

YAKIT GİDERİNİ ÜÇTE BİRİNE İNDİRDİ

Traktörle bahçeye gidip gelirken artan mazot maliyetlerini azaltmayı hedefleyen Gedikli, geliştirdiği araçla yakıt harcamalarında önemli ölçüde tasarruf sağladı. Mini aracın yakıt gideri, traktörün harcadığı yakıtın üçte biri seviyesine geriledi.

Üretim sürecinde 40'a 60 ve 40'a 40 ölçülerinde, 2,5 milimetre kalınlığında profiller kullanan Gedikli, arka dingillerin torna işlemlerini de kendisi gerçekleştirdi. Ön salıncakları profillerden hazırlayan Gedikli, aracın yürüyen aksamında ise 6 beygir gücünde benzinli çapa motoruna yer verdi.

DHA

ŞANZIMAN YERİNE MOTOSİKLET SİSTEMİ KULLANDI

Aracın hareket mekanizmasında geleneksel şanzıman tercih etmeyen Gedikli, motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektör sistemini şanzıman yerine kullandı.

Tek depo yakıtla yaklaşık 3 saat boyunca yol alabilen mini araç, saatte 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Toplam 35 bin TL maliyetle ortaya çıkan araç, özellikle bahçe, arazi, dere kenarı ve sulama işlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.

DHA

HEDEFİ DEVLET DESTEĞİYLE SERİ ÜRETİME GEÇMEK

Görme engelinin üretim yapmasına engel olmadığını göstermek istediğini belirten Gedikli, çevresindeki bazı kişilerin kendisine başaramayacağını söylediğini aktardı. Güneş ışığında siyah camlı gözlük kullanmadan görmekte zorlandığını ifade eden Gedikli, buna rağmen hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

DHA

Aracını 10 günde tamamladığını anlatan Gedikli, devlet teşviki veya KOSGEB desteği alması halinde üretimi büyüterek seri imalata geçmeyi hedeflediğini belirtti. Gedikli, geliştirdiği aracın yapım sürecini şöyle anlattı:

"Bu aracı üretmem 10 gün sürdü. Normalde traktörle bahçeye gidip geliyorduk ama mazot fiyatları da ortada. Kendi imkanlarımla yaptığım bu araç, yakıt masrafını traktörün üçte birine düşürüyor. Yapımında 40'a 60 ile 40'a 40 ölçülerinde 2,5 milimetre kalınlığında profiller kullandım. Arka dingilleri tornada kendim işledim. Ön salıncakları yine profilden kendim ürettim. Altta yürüyen aksamda 6 beygir gücünde benzinli çapa motoru var. Ayrıca hareket etmesi için şanzıman niyetine motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektör sistemi kullandım. Bu araç tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alabiliyor ve saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çevremdeki herkes 'gözden dolayı yapamaz, edemez' diye konuştu ama yapınca oluyor. Eğer devletten bir teşvik veya KOSGEB'den destek alabilirsem, seri imalat yapmayı düşünüyorum."

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır