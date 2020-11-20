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AVM güncel çalışma saatleri 2020... Genelge sonrası AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? AVM açılış kapanış saatleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberler... Koronavirüs salgınını azaltmak için başlayan kısıtlamalar 20 Kasım 2020 tarihi itibari ile başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası AVM'lerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası AVM'ler kaça kadar açık? Peki yasaklar sonrası AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel AVM çalışma saatleri...

AVM güncel çalışma saatleri 2020... Genelge sonrası AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? AVM açılış kapanış saatleri!

İçişleri Bakanlığı'nın 20 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olan kısıtlamara istinaden yayımladığı genelge sonrasında vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor araştırmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada yeni tedbirlere istinaden paylaştığı açıklamada AVM'lerin çalışma saatleri hakkında da bilgi paylaştı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından, İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri alarak genelge yayınladı. Bu genelgeye göre alışveriş merkezlerinin güncel çalışma saatleri değişti. Genelge ile AVM'lerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı resmen duyurulmuş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın korona genelgesi sonrası AVM'ler kaça kadar açık olacak? Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatlerini inceliyor. Peki, AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

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AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

AVM'ler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusu son dakika haberlerinde en çok aratılan konulardan birisi oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım 2020 Cuma günü itibari ile yeni yasaklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre kış dönemine yeni yasaklarla başlayacağız. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi ile alışveriş merkezlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri tekrar güncellendi. AVM'ler kaçta kapanıyor kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar net olarak saat bilgisi almaya çalışıyor. Yeni koronavirüs genelgesinde AVM'lerin çalışma saatleri de paylaşıldı. Peki, alışveriş merkezleri AVM'ler saat kaçta açılıyor? İşte, yeni korona genelgesi sonrasında AVM'lerin açılış kapanış saatleri!

avm alışveriş merkezi çalışma saatleri

GENELGE SONRASI GÜNCEL AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs salgınının hızla artışının ardından Bilim Kurulu Üyeleri'nin de aralarında bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında 17.11.2020 tarihinde alınan kararlara göre, 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak yeni AVM yasakları şekilde;

*1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

*2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

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